Domenica In, scatta la censura: Albano lancia una frecciata a Romina, gelo in studio

Albano Carrisi è stato ospite dell’ultima puntata di Domenica In, andata in onda l’ 11 giugno. Mara Venier lo ha invitato nel suo studio in occasione dei suoi 80 anni.

Qui l’artista pugliese ha ripercorso la sua carriera e la sua vita. Come è naturale che sia il racconto non poteva prescindere da Romina Power ma il nome della cantante non è praticamente mai stato fatto dalla conduttrice.

Mara Venier censurata da Romina Power

Si è già parlato di un veto da parte di Romina Power su Mara Venier. Il fatto è accaduto lo scorso anno quando la conduttrice ha invitato a Domenica In, Loredana Lecciso. In quella occasione aveva detto alla sua amica di non menzionarla e da allora, sembra che addirittura sia finita la loro amicizia.

In occasione dell’80imo compleanno di Albano, la Venier ha invitato Carrisi. Qui molti in molti hanno notato che Mara ha menzionato la Power solo una volta: “Tu incontri Romina, è storia!”, ha detto. Dopodiché stop.

Qual è il motivo di tale silenzio? Come detto in precedenza dietro il tutto ci sarebbe la diffida ricevuta dalla conduttrice l’anno scorso proprio da parte della Power. Allora, zia Mara stava intervistando l’attuale moglie di Al Bano, Loredana Lecciso, quando rivelò di non poter nominare Romina dopo essere stata diffidata dal fare il suo nome.

Domenica In: gelo in studio, Albano lancia una frecciata a Romina

Senza giri di parole, dunque sembra che Mara si è proprio autocensuarata. Inoltre, ad un certo punto, Carrisi è tornato sul’argomento droghe, anche quelle leggere, precisando ancora una volta di essere contro ogni tipo di sostanza. E Mara, vedendolo così duro sull’argomento ha commentato: “Tu ce l’hai proprio contro…”.

“È vero, so anche perché”, ha risposto il cantante di Cellino San Marco. “Anche io lo sono, però non voglio parlare“, ha ribattuto la conduttrice veneta. Proprio recentemente, Al Bano aveva confessato che il problema principale nel suo matrimonio con Romina era stato l’eccesso di droghe della cantante