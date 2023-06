Barbara d’Urso lapidaria sulla morte di Silvio Berlusconi: il commento che gela e il ripensamento (FOTO)

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha devastato tutti, in particolar modo Barbara d’Urso. la donna deve tanto a lui in quanto è proprio grazie alla sua azienda se è riuscita ad ottenere tutto il successo che ha adesso.

Per tale ragione, il suo commento era molto atteso dai telespettatori. Ebbene, il tutto è sopraggiunto mediante il suo account di Instagram, Le aspettative di molti, però, sono state deluse. Ecco cosa ha detto al conduttrice.

Le parole lapidarie di Barbara d’Urso sulla morte di Silvio Berlusconi

Barbara d’Urso ha commentato la notizia inerente la morte di Silvio Berlusconi. Da poche ore è trapelata questa incresciosa notizia, la quale sta facendo il giro del web in men che non si dica. non solo in Italia, ma anche all’estero si sta parlando della scomparsa dell’ex Presidente del consiglio dei Ministri. Tanti sono i vosti di spicco del mondo della politica e dello spettacolo che stanno mostrando il loro cordoglio a tutta la famiglia per la dolorosa perdita.

Ebbene, al coro di persone addolorate, si è aggiunta anche Barbara d’Urso. La donna, però, ha lasciato un commento piuttosto lapidario. Nelli specifico, infatti, si è limitata a dire semplicemente di essere molto triste, punto. La donna non ha voluto aggiungere ulteriori commenti. In molti, infatti, si aspettavano qualcosa di più sentito e commovente da parte della donna, ma così non è stato.

Barbara cambia idea: ecco che ha fatto

Ad ogni modo, c’è anche chi è intervenuto sulla faccenda comprendendo il malessere della donna. Quasi sicuramente, infatti, Barbara D’Urso sarà così addolorata al punto da non riuscire a parlare e ad esprimere altri concetti. Con il passare del tempo è ipotizzabile che intervenga nuovamente sulla faccenda per dire qualcosa in più. Per adesso, però, il dolore pare sia troppo forte al punto da non riuscire a proferire parola.

Presto detto. In questi minuti, la d’Urso ha pubblicato un post in cui è presente una foto che la ritrae insieme a Silvio Berlusconi. Al di sotto di tale immagine ha aggiunto una didascalia in cui ha voluto ringraziare il cavaliere. La donna ha spiegato di dovergli davvero tanto, in quanto è grazie a lui se è riuscita ad entrare nel mondo della televisione oltre 45 anni fa. Guardandolo ha appreso molto da lui, pertanto, lo reputa un mentore, nonché un amico.