Variazioni palinsesti Rai e Mediaset per la morte di Berlusconi: ecco che succederà oggi 12 giugno

Oggi è trapelata la notizia della morte di Silvio Berlusconi e, come prevedibile, i palinsesti Rai e Mediaset subiranno delle variazioni. La prima, e chiaramente più immediata, riguarda la cancellazione di tutto ciò che era previsto su Canale 5 in mattinata.

Dopo che Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno annunciato in lacrime la morte dell’ex premier, tutto è stato stravolto. Vediamo nel dettaglio come proseguirò la giornata. Anche l’Isola dei Famosi è a rischio.

Ecco come cambiano i palinsesti Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi

La morte di Silvio Berlusconi ha spiazzato tutti e, naturalmente, anche i palinsesti televisivi subiranno delle variazioni. Su Canale 5, ad esempio, si è deciso di sostituire il consueto appuntamento con Forum con un speciale del TG 5 condotto da Cesara Buonamici. Mattino 5 ha chiuso anticipatamente, sta di fatto che Federica Panicucci ha dichiarato di non riuscire più ad andare avanti ed ha passato la parola a Francesco Vecchi.

Successivamente, poi, è cominciato uno speciale del TG 5, il quale andrà in onda per tutta la mattinata, sostituendo Forum. Anche su Rete 4 è avvenuta la stessa modifica. Tu tale rete, infatti, sta andando in onda, in maniera unificata, il TG 5. Per quanto riguarda il corso della giornata, poi, resta da capire se l’appuntamento con le soap saranno confermate oppure no. La variazione più significativa, però, potrebbe riguardare L’Isola dei Famosi.

Cosa cambia in Rai oggi 12 giugno

Questa sera, infatti, sarebbe dovuta andare in onda la semifinale del reality show incentrato sulla sopravvivenza. La morte di Silvio Berlusconi, però, potrebbe portare anche questi palinsesti a cambiare. Probabilmente, infatti, si deciderà di cambiare giorno di messa in onda di questa puntata, consentendo stasera la messa in onda di uno speciale sulla morte dell’ex premier.

Per quanto riguarda la Rai, invece, è già stata confermata la cancellazione di Blanca. La serie tv, infatti, questa sera non andrà in onda. Al suo posto ci sarà una puntata speciale di Porta a Porta condotta da Bruno Vespa. Il conduttore, infatti, ha annunciato in prima persona questo cambiamento durante la diretta odierna de I Fatti Vostri, che anche è stata spiazzata dall’arrivo improvvisto della triste notizia. Non è escluso che le variazioni potrebbero esserci anche nei prossimi giorni, specie sulle reti Mediaset.