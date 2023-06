Gian Maria Sainato svela i suoi guadagni all’Isola dei Famosi ‘ web scioccato

Nel corso della recente intervista fatta da Marco Mazzoli al suo compagno d’avventura all’Isola dei Famosi Gian Maria Sainato, sono emerse delle informazioni piuttosto interessanti in merito ai guadagni del modello. Il ragazzo ha ammesso di avere un tenore di vita piuttosto agiato.

Nel corso dell’intervista, poi, Gian Maria ha svelato quello che erano le sue abitudini precedenti ed ha lasciato tutti senza parole. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Ecco i guadagni di Gian Maria Sainato

Gian Maria Sainato ha svelato a Marco Mazzoli i suoi guadagni. In qualità di modello, infatti, il protagonista ha svelato di aver guadagnato davvero un bel gruzzoletto di soldi. In particolar modo, dunque, ha parlato di cifre che si aggirerebbero attorno ai 10 e 15 mila euro al mese. Questo, chiaramente, gli permetteva di avere uno stile di vita particolarmente agiato.

Tutte queste vicissitudini, inoltre, lo avevano spinto a cambiare completamente atteggiamento. In particolare, infatti, il naufrago dell’Isola dei famosi aveva cominciato a dare peso ed importanza in maniera ossessiva ed eccessiva ai soldi. Ad un certo momento della sua vita, infatti, era giunto in una fase di non ritorno. Il giovane, infatti, si era trasformato in un soggetto eccessivamente egocentrico che non piaceva neppure più a lui.

Il naufrago dell’Isola dei Famosi giunge ad un punto di non ritorno

Il momento principale in cui Gian Maria Sainato ha capito che i suoi guadagni lo stessero offuscando accade durante la messa in onda del programma Riccanza. Questo format aveva l’obiettivo di mostrare al pubblico come fosse il tenore e i ritmi di vita di una persona molto agiata economicamente. È bene, il concorrente del reality show prese parte alla trasmissione e iniziò a comportarsi in maniera davvero scortese.

Nel rivedersi, dunque, Gian Maria Sainato si rese conto di non riconoscersi nel ragazzo che si trovava dinanzi. Proprio per tale ragione, decise di cambiare idea e di aprirsi anche ad un tenore di vita decisamente più basso. Durante l’intervista, poi, Marco Mazzoli ha fatto anche un’altra domanda molto particolare al suo interlocutore. Nello specifico, infatti, gli ha chiesto se è mai sceso a qualche compromesso per poter raggiungere i suoi obiettivi. Il riferimento del protagonista è andato a eventuali prestazioni erotiche in cambio di favori. Gian Maria ha negato. Infine, il ragazzo ha ribadito di essere bisessuale