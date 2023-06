Morto Francesco Nuti: addio al grande attore. Età, carriera e incidente

Poco fa è morto Francesco Nuti. L’attore, malato da tempo, si è spento a 68 anni. A dare la triste notizia è stata la figlia Ginevra assieme ai familiari più stretti. Il decesso è avvenuto nella mattinata di lunedì 12 giugno. Ginevra e i cari dell’interprete hanno calorosamente ringraziato il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura Nuti nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma.

La data e il luogo dei funerali ancora non sono stati dati e al momento la famiglia chiede rispetto e silenzio. L’attore è scomparso nella stessa giornata in cui è morto anche Silvio berlusconi, ma non per questo non deve essere ricordato.

Francesco Nuti, vita distrutta da quel 3 settembre 2006

Francesco Nuti, si è visto la sua vita cambiare dopo l’incidente domestico avvenuto nel 2006. L’attore è entrato in coma a causa di un ematoma cranico, all’epoca venne ricoverato ed operato d’urgenza alla testa presso il Policlinico Umberto I di Roma ma senza grandi risultati. Pare che sia violentemente precipitato dalle scale della propria abitazione. Il successivo 24 novembre uscì dal coma e venne trasferito nell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, centro specializzato nella riabilitazione neuromotoria.

Nel 2007 alcune notizie di stampa affermarono un miglioramento e la possibilità che Nuti tornasse a camminare. Nel febbraio del 2009 il fratello Giovanni, annunciò il ritorno a casa dell’interprete. Un documentario a lui dedicato dal titolo Francesco Nuti… e vengo da lontano fu presentato al Festival Internazionale del Film di Roma 2010. In questo venivano aggioprnate anche le sue condizioni. Purtroppo da quel maledetto giorno in cui è caduto è rimasto sulla sedia a rotelle e muto.

La carriera e il grande successo del grande attore

La carriera d Francesco Nuti, nato a Firenze nel 1955, era iniziata alla fine degli anni Settanta, quando era diventato parte del mitico trio dei Giancattivi insieme ad Alessandro Benevnuti e Athina Cenci. Il trio fece il suo esordio al cinema con Ad Ovest di Paperino, con la regia dello stesso Benvenuti.

Nel 1982 lascia i ragazzi e inizia la carriera come sceneggiatore ed interprete di Madonna che silenzio c’è stasera (1982), Io, Chiara e lo Scuro (1983) e Son contento (1983), che Con Io, Chiara e lo Scuro vince il David di Donatello ed il Nastro d’argento come migliore attore protagonista.

Tra i film che hanno decretato il suo grandissimo successo Casablanca, Casablanca (1985), ideale Tutta colpa del paradiso (1985), Stregati (1986), Caruso Pascoski (di padre polacco) (1988), Willy Signori e vengo da lontano (1989) e Donne con le gonne (1991).