Morte Silvio Berlusconi: Giorgia Soleri posta una foto contro il Cavaliere, critiche feroci

L’ormai ex fidanzata di Damiano dei Maneskin sembra aver capito molto bene come far parlare di se. Subito dopo l’annuncio della morte di Silvio Berlusconi, la giovane ha postato sul suo account social una serie di foto in cui ha lasciato trapelare il suo dissenso per come la stampa italiana sta trattando la dipartita dell’imprenditore milanese.

Nello stesso tempo, però, c’è da aggiungere che la ragazza ha lasciato emergere anche tutta la sua mancanza di stima nei confronti del Cavaliere. Non un reato, ma ogni considerazione dovrebbe rispettare un timing di buon senso. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo

Giorgia Soleri nel mirino: parole bruttissime su Silvio Berlusconi

“Un uomo che ha distrutto il paese”. Questo il titolo scelto dall’agenzia “Infosubmarine” è riportato da Giorgia Soleri. Ma non solo, la giovane ha riportato anche parole dalla nota agenzia BBC: “L’ex premier italiano, che si è ripreso da scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto a 86 anni”.

Infine un ragionamento fatto con un utente: “Sento già riecheggiare: “Ma ha fatto anche cose buone””. Insomma, si è ben compreso il pensiero della Soleri che possiamo dire ha fatto molto discutere. Infatti, c’è a dire che diverse testate non hanno tessuto le lodi a Berlusconi, ma le comunque avrebbe dovuto avere rispetto.

Piovono critiche feroci per l’ex di Damiano dei Maneskin

Dopo aver postato quel post sui social si è scatenato davvero un putiferio. iorgia Soleri ha ricevuto critiche feroci, da parte degli utenti. Infatti, in tanti l’hanno invitata a fare silenzio e soprattutto a spiegare lei nella vita cosa ha fatto. “ Ti si conosce solo per la tua vita sentimentale. Non ho parole”, scrive un’utente.

“Al di là delle simpatie politiche, è così difficile avere un po’ di empatia per la famiglia di questo uomo che è morto da neanche 24 ore? Il rispetto è una cosa rara in questi tempi” “Bassissimo grado d’intelligenza”; “Vergogna, vergognosa”. Questi solo alcuni dei messaggi