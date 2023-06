Antonella ed Edoardo in crisi? Donnamaria svela retroscena su Fiordelisi e Spinalbese (FOTO)

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano essere davvero in crisi questa volta. I due ragazzi, infatti, hanno condiviso una serie di contenuti sui social che lasciano intendere che le cose non stiano andando nel modo sperato.

Ad ogni modo, a rendere la faccenda ancora più incresciosa è stato Edoardo, il quale ha dato luogo ad un botta e risposta piuttosto piccato sui social con alcuni utenti. In tale occasione, ha fatto delle rivelazioni che coinvolgono anche Antonino Spinalbese. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo.

La crisi tra Edoardo e Antonella e le continue stoccate social

La storia d’amore tra Antonella ed Edoardo pare sia in crisi. I due ragazzi sono distanti, non solo a causa di esigenze lavorative, ma anche dal punto di vista sentimentale. a confermare il tutto sono stati i diretti interessati mediante alcuni interventi sui social. Ieri la Fiordelisi, che sta lavorando a Parigi ad un progetto, si è detta piuttosto provata in questo periodo in quanto sono successe “delle cose”. La giovane, però, ha ringraziato tutte le persone che la seguono e che le stanno mostrando tanto affetto e vicinanza.

Edoardo, invece, sta assumendo un atteggiamento un po’ diverso. Il tutto è sorto quando Donnamaria ha scritto un commento contro Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Nello specifico, il ragazzo ha preso in giro i suoi amici dicendo di essere impazziti una volta usciti dalla casa del GF Vip. Evidentemente, infatti, il programma nuoce gravemente alla salute. I suoi interventi, però, non sono piaciuti ad alcuni utenti, che non hanno esitato ad attaccarlo.

La confessione su Antonino Spinalbese

In particolar modo, alcune persone hanno attaccato Edoardo Donnamaria dicendogli di comportarsi male verso Antonella Fiordelisi. Adesso che i due sembrerebbero essere in crisi, infatti, il giovane sarebbe tornato a trattarla male e a simpatizzare con persone che hanno sempre parlato male della Fiordelisi. Edoardo, però, ha replicato a tono ed ha esortato tutte le persone che stanno parlando a farlo solo se realmente informati.

Successivamente, poi, c’è stato un riferimento ad Antonino Spinalbese. Un utente ha chiesto ad Edoardo se, quando i due si sono incontrati, si fossero salutati. Ebbene, a tal riguardo, Donnamaria ha svelato un retroscena. In particolare, ha detto di aver provato a salutare il suo ex coinquilino, ma quest’ultimo si sarebbe voltato dall’altra parte rifiutandosi. Sarà davvero così?