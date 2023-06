Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, storia al capolinea: è finita! Lei “è tutta colpa sua…”

Dopo giorni di rumors e pettegolezzi sulla coppia è arrivata finalmente la verità. Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è finita davvero e a raccontare alcuni retroscena sui due ci ha pensato proprio l’ex schermitrice.

E’ finita tra Edoardo e Antonella: addio ai Donnalisi

Con un comunicato pubblicato sulle sue storie Instagram, la Fiordelisi ha confermato la crisi con il fidanzato, incolpandolo per la fine della loro relazione. Ecco le sue parole: “Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande.

Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie.”

A parte questo sfogo che conferma ufficialmente la rottura, in molti avevano notato già alcuni segnali sulla crisi tra i due. Sempre Antonella da tempo non si mostrava con Edoardo e nelle sue storie e foto parlava spesso di mancanze e sofferenza.

Le ipotesi dei fandom sulla rottura dei Donnalisi

Intanto, mentre Antonella si è esposta dando delle piccole spiegazioni ai propri fan, Edoardo Donnamaria continua a fare silenzio. Il giovane ed ex volto di Forum non ha detto ancora la sua, e sono in tanti a voler sapere anche la sua opinione. D’altro canto, invece, l’Investigatore Social, Alessandro Rosica, ha svelato che la love storie tra i due non sarebbe ancora giunta al termine e che starebbero solamente attraversando un brutto periodo. Ma, cos’avrebbe portato a tutto quest?

Le motivazioni dietro la presunta rottura non sono ancora chiare, ma molti utenti hanno ipotizzato che il tutto potrebbe essere partito la settimana scorsa, quando Edoardo ha deciso di andare alla festa di compleanno di Alberto De Pisis senza di lei. Al party erano presenti alcune persone che Antonella poco gradisce, tra cui la Incorvalia.