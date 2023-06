Uomini e Donne, Chiara e Davide sono tornati insieme? Lo strano avvistamento (FOTO)

In queste ore è sopraggiunta una segnalazione su Chiara Rabbi e Davide Donadei di Uomini e Donne. Stando a quanto riportato da una fan di Deianira Marzano, infatti, i due pare stiano avendo un ritorno di fiamma.

Il sospetto è nato a seguito di un avvistamento molto particolare. Nello specifico, pare che Chiara sia stata beccata in compagnia della mamma di Davide. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La segnalazione su Chiara e la mamma di Davide

Chiara Rabbi e Davide Donadei, dopo tanti tira e molla, sono finalmente ritornati insieme? Questo è ciò che sostiene una fan di Deianira. La donna in questione ha spiegato di avere delle notizie sull’ex coppia di Uomini e Donne. In particolar modo, ha detto che ieri, mentre si trovava al supermercato a fare la spesa, ha beccato l’ex corteggiatrice di UeD. La giovane, però, non era da sola, bensì in compagnia della mamma di Davide.

Stando a quanto riportato dalla donna in questione, pare che le due fossero felici e sorridenti. Questo, dunque, dimostrerebbe che tra loro sia tornato il sereno. C’è da dire, inoltre, che Davide è estremamente legato a sua mamma, pertanto, il fatto che la donna sia tornata a stare in ottimi rapporti con Chiara è un ulteriore elemento che fa ben sperare per il ritorno di fiamma. (Continua dopo la foto)

I due ex di Uomini e Donne sono tornati insieme e hanno mentito a tutti?

In ogni caso, la stessa Deianira non si è voluta sbilanciare più di tanto. La segnalazione in questione, infatti, contrariamente a come accade di solito, non è stata corredata da nessuna immagine che possa confermarne al 100% la sua veridicità. L’autrice dell’avvistamento, però, è apparsa molto sicura di sé. Inoltre, ha anche aggiunto che purtroppo stava guidando e non è riuscita a scattare la foto.

Tuttavia, se in seguito le dovesse capitare di incontrare di nuovo le due donne, sicuramente non esiterà a fare una foto. Ad ogni modo, i fan della coppia di Uomini e Donne Chiara e Davide, non possono che gioire di questa notizia. I due, in effetti, si stavano avvicinando già negli ultimi tempi, ma le cose non andarono a buon fine. Tuttavia, c’è anche chi si sta scagliando contro i due ragazzi. Alcuni, infatti, li stanno accusando di essersi lasciati solo per generare un po’ di rumor e di sgomento sul web.