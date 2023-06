Terra Amara oggi, salta anche la puntata del 13 giugno 2023: quando ritorna la soap opera turca

Le puntate di Terra amara previste per questa settimana sono cariche di colpi di scena. Come abbiamo visto nei precedenti episodi, Demir dopo aver perso completamente la ragione, ha lasciato i figli a persone misteriose, mentre Yilmaz si è allontana da Cukurova. Ma non solo Fekeli e Cetin hanno subito un attentato e questo cambierà molte cose.

Anticipazioni Terra Amara: cosa vedremo nei prossimi episodi

Zuleyha non vuole che Yilmaz le faccia visita in carcere e gli chiede di uscire dalla sua vita. Un modo per cercare di rassicurare suo marito e proteggere i suoi bambini. Fekeli appoggia la decisione di Zuleyha e invita il figlio ad andare a Istanbul con Mujgan e Kerem Ali. Yilmaz inizialmente non accetta, ma poi si convince dopo aver letto una lettera in cui Zuleyha gli spiega le sue ragioni

Julide viene sospesa dal ruolo di procuratrice, dopo essere stata accusata di corruzione. Intanto Demir scopre che Hunkar ha portato Adnan e Leyla in carcere da Zuleyha e così per ripicca porta i bambini lontano da Cukurova. Sermin racconta l’accaduto a Zuleyha.

Cetin vuole cambiare vita, Demir allontana i figli dal paese

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che Cetin vuole cambiare vita e fuggire via dai problemi di Cukurova, ma prima di partire avviserà Yilmaz e gli racconta dell’attentato subito. A quel punto Yilmaz deciderà di tornare indietro per aiutare Fekeli a difendersi contro chi cerca di ucciderlo.