Grande Fratello Vip 8: Signorini rivoluzione tutto, due opinionisti vanno via uno ritorna

Gli opinionisti del Grande Fratello 8 sembrano ormai decisi a distanza di qualche settimana dall’apertura dei casting per la nuova edizione. Il ritorno della versione NIP sta accendendo la curiosità dei telespettatori che sperano di vedere un cast decisamente migliore rispetto agli anni alquanto deludenti delle versioni dedicate ai personaggi famosi.

Ma le grandi novità riguardano proprio il ruolo degli opinionisti. Alfonso Signorini infatti ha mandato via due di loro e ha preferito però scegliere un personaggio già conosciuto in queste vesti. Ma andiamo a vedere insieme cosa bolle in pentola

Alfonso Signorini fa fuori due opinioniste

Come già anticipato, Il Grande Fratello 8 sarà più ridotto e con la presenza di meno concorrenti. Infatti, dovrebbe durare circa 3 mesi con circa 20 concorrenti. Sono attesi anche qualche personaggio già noto al mondo dello spettacolo: si parla di influencer e tiktoker. Tuttavia, le novità più interessanti arrivano sul versante degli opinionisti.

Alfonso Signorini avrebbe deciso di fare a meno di Giulia Salemi e Sonia Bruganelli ma pare sia intenzionato a far tornare un grande personaggio. Di chi stiamo parlando? Secondo alcune indiscrezioni sembra che squadra delle opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello sarà ancora una volta tutta al femminile.

Grande Fratello Vip 8, opinionisti: ecco chi ritorna

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale ma sembra che Alfonso Signorini anche nella prossima edizione del GF Vip non voglia rinunciare ad Orietta Berti. Determinante sarebbe stata la rivoluzione in casa Rai, specie l’addio di Fabio Fazio che avrebbe accolto la Berti molto volentieri nel suo show.

Ma non solo, secondo alcuni rumors la cantante potrebbe essere accostata ad una ex vippone nonchè anche ex opinionista. Stiamo parlando di Adriana Volpe, ritornata sotto le luci della ribalta per la sua separazione dall’ex marito. La bella opinionista sarebbe l’indiziata numero uno per sostituire Sonia Bruganelli, sua grande rivale. Insomma, aria di vendetta.