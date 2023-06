Isola dei Famosi, naufraghi apprendono della morte di Silvio Berlusconi (FOTO)

In queste ore, anche i concorrenti dell’Isola dei Famosi sono stati informati della morte di Silvio Berlusconi. Ad avere l’arduo compito di raccontare tutto è stato Alvin. Quest0ultimo ha pubblicato un post sul suo account di Instagram in cui ha svelato cosa è successo.

I naufraghi dovevano essere informati anche perché bisognava dare loro una spiegazione del perché ieri non si sarebbe andati in onda. Tra i concorrenti, la più distrutta e affranta sarà stata sicuramente Helena Prestes. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Alvin comunica ai naufraghi dell’Isola dei Famosi la morte di Silvio Berlusconi

La notizia della morte di Pier Silvio Berlusconi è arrivata anche in Honduras, Alvin ha informato i concorrenti dell’Isola dei Famosi di quanto accaduto. In queste ore, infatti, l’inviato ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram in cui appare intento a raggiungere i naufraghi per parlare con loro. Dagli scatti in questione si vede l’inviato in piedi dinanzi tutti i concorrenti. Il suo sguardo è serio e solenne, adatto sicuramente alla circostanza.

I concorrenti, invece, sono tutti seduti sulla sabbia, che lo guardano con attenzione. Nell’immagine appaiono Gian Maria Sainato, Helena Prestes ed altri. Soprattutto quest’ultima sarà rimasta sicuramente molto turbata dalla notizia. Qualche puntata fa del reality show, infatti, la giovane chiese con molta apprensione come stesse Berlusconi. Sapendo del suo ricovero in ospedale, infatti, volle informazioni da Ilary Blasi.

Come avranno reagito i naufraghi?

Ad ogni modo, al di sotto del post in questione, Alvin ha aggiunto una breve e concisa didascalia in cui ha ammesso di aver sentito il bisogno di informare i concorrenti dell’accaduto. Questo, chiaramente, anche per motivare loro le ragioni per cui il reality show non sarebbe andato in onda ieri sera. Al momento, però, non ci sono molti aggiornamenti in merito alle reazioni dei naufraghi.

Tra i commenti, però, moltissime persone si stanno domandando come abbia reagito Helena. Tutti, in realtà, saranno certamente rimasti sconvolti, anche perché nessuno si aspettava un epilogo del genere in così breve tempo. Adesso, dunque, non resta che attendere per vedere quando si deciderà di recuperare la puntata di ieri del programma, che era la semifinale. Molto probabilmente, nel giro di questa settimana dovrebbe andare in onda il reality show, in quanto la finale resta sempre prevista per lunedì 19 giugno.