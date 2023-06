Ex di Uomini e Donne spiazza Maria De Filippi con una dedica: “Perché aspettare che muoia?”

In queste ore, un ex volto di Uomini e Donne è finito al centro di un polverone mediatico per alcune faccende e in esse c’entra anche Maria De Filippi. La persona in questione è Pietro Tartaglione.

Il compagno di Rosa Perrotta ha deciso di pubblicare una Instagram Storie in cui ha parlato della conduttrice Mediaset ed ha voluto spendere parole positive sul suo conto. Il giovane ha fatto una riflessione molto interessante.

Un ex di Uomini e Donne fa una dedica a Maria De Filippi

L’ex volto di Uomini e Donne, Pietro Tartaglione, ha voluto fare una dedica spiazzante a Maria De Filippi. Il giovane ha fatto una riflessione sulla morte dei personaggi famosi ed ha detto che spesso ci si ricorda di quanto siano state grandi alcune persone solo quando non ci sono più. Il suo riferimento, chiaramente, è andato alla recente scomparsa di Silvio Berlusconi, ma non solo. Nell’ultimo periodo sono venute a mancare tante altre persone molto famose, tra cui Maurizio Costanzo ed altri.

Ebbene, a tal riguardo, Pietro ha detto di sentire il bisogno di fare un ringraziamento ad una persona che per lui è speciale e che è assolutamente viva e vegeta e sta benissimo. La persona in questione è Maria De Filippi. Pietro ha voluto fare un ringraziamento speciale alla donna, adesso che è in vita e che può ascoltare le sue parole. A tal riguardo, ci ha tenuto a precisare di augurarle altri 100 anni di vita.

Pietro Tartaglione al centro di una polemica

Pietro ha detto che tutto quello che ha adesso è solo grazie alla conduttrice. Se si è realizzato, ha una compagna, due figli splendidi è solo perché ha avuto da Maria De Filippi l’opportunità di partecipare a Uomini e Donne. Per tale ragione, gliene sarà per sempre grato. Tartaglione, però, è al centro di una polemica anche per un’altra ragione, che esula totalmente dalla conduttrice.

In queste ore, infatti, si è scagliato contro Edoardo Donnamaria per il messaggio di condoglianze per la morte di Silvio Berlusconi. Pietro non ha apprezzato il fatto che Edoardo abbia inserito all’interno di tale messaggio anche una polemica sull’ipocrisia di certi personaggi. Tra i due, dunque, c’è stato un piccato botta e risposta che ha infuocato il popolo del web. Edoardo, infatti, ha replicato invitando Tartaglione a stare al suo posto e denigrando anche il suo lavoro di avvocato.