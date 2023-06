Isola dei famosi 2023 e la possibile chiusura: ora parla Ilary Blasi!

Ieri, 12 giugno, la semifinale dell’isola dei famosi 2023 ha visto una cancellazione improvvisa. La morte dell’ex Premier Silvio Berlusconi ha portato ad uno stravolgimento di palinsesto motivo per cui la puntata non è andata in onda.

Stando ai primi rumors, la diretta pare sia stata sposata per fine settimana ma al momento ancora non si hanno certezze. In una recente intervista, però Ilary Blasi, ha voluto fare il punto su un’altra questione altrettanto spinosa che riguarda il reality: ovvero la possibile chiusura definitiva del suo programma.

Ilary Blasi tira le somme sull’Isola dei famosi: cosa pensa del programma oggi

L’isola dei famosi 2023 è ormai giunta al termine e come ogni edizione è tempo di bilanci. A parlare è Ilary Blasi che in una recente intervista ha svelato alcune chicche sul programma ma ha detto la sua anche sulla possibilità di non vedere più il reality. L‘ex moglie di Totti ha spiegato che il primo anno che ha timonato L’Isola non è stato facile in quanto la sentiva come un programma del tutto suo: “Era una cosa molto diversa da ciò che facevo prima. Ora invece mi appartiene di più e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia“.

Quindi è entrata più nel dettaglio, raccontando in che modo adesso sente lo show cucito su di lei. Dopo tante edizione, oggi sente che l’isola è uno suo programma e lavorare con i ragazzi dello staff è come stare in famiglia. Con Alvin ha ammesso che ci sono stati litigi ma mai nulla di serio o di preoccupante come spesso hanno raccontato i giornali.

La possibilità di non vedere più l’Isola dei famosi

In questi giorni si sta discutendo non poco del futuro del reality show. Secondo alcune indiscrezioni visti i numeri non soddisfacenti, Mediaset potrebbe decidere di chiudere e in maniera definitiva l’isola.

Alla domanda se pensa già ad una quarta stagione, Ilary ha preferito non sbilanciarsi. Ecco le sue dichiarazioni: “Non ci penso, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti“.