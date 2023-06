UnoMattina, lite Ippoliti- Timperio: Gianni rompe il silenzio e chiede provvedimenti “Impossibile lavorare in queste condizioni”

Quello che è accaduto nella puntata di domenica a UnoMattina tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi ha scatenato un vero e proprio putiferio. Oltre ai telespettatori che sono rimasti impietriti anche il Codacons è intervenuto chiedendo provvedimenti seri contro il giornalista. L’associazione a favore dei consumatori, ha chiesto in maniera esplicita che Tiberio venga sospeso dal programma.

Ma non solo, che paghi anche una giusta sanzione, dato che non è la prima volta che manca di rispetto chi lavora con lui ma anche le persone che da casa seguono UnoMattina. A distanza di giorni a dire la sua ci ha pensato anche lo stesso Gianni Ippoliti che non è stato affatto clemente.

Lite Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi a UnoMattina: lo sfogo

Nella puntata di domenica 11 giugno Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi sono stati protagonisti di una lite dura. Dopo un botta e risposta rovente, Ippoliti ha lasciato lo studio. Fin da subito, chi ha dimestichezza con le dinamiche televisive, ha compreso che lo scontro verbale non era preparato ma bensì reale.

Sotto c’era altro, situazioni pregeresse che alla fine sono esplose. A confermarlo è stato lo stesso Ippoliti che, parlando con l’AdnKronos, ha sostenuto che da tempo mal digerisce l’atteggiamento del collega. “Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni”, ha riferito il giornalista.

L’intervento del Codacons su Tiberio e la richiesta alla Rai

Come detto in precedenza anche il Codacons è intervenuto su quanto accaduto in diretta a UnoMattina. L’associazione a favore dei consumatori ha chiesto ai piani alti di viale Mazzini di intervenire e quanto prima dato che non è la prima volta che Tiberio se ne esce con frasi infelici davanti al teleschermo.

Qualche anno fa, il giornalista ha addirittura bestemmiato e in quel caso si è salvato solo con una multa di poche migliaia di euro.. Ora invece, la richiesta è ben diversa: lo vogliono fuori!