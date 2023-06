Pier Silvio rompe il silenzio sulla morte di Berlusconi: prime parole e che succederà a Mediaset

A distanza di più di 24 ore dalla notizia inerente la morte di Silvio Berlusconi, suo figlio Pier Silvio ha deciso di rompere il silenzio. L’amministratore delegato di Mediaset ha scritto una lettera in cui ha commentato l’accaduto ed ha pronunciato parole molto toccanti.

Nello specifico, Pier Silvio si è rivolto all’azienda creata da suo padre, a tutti i collaboratori e tutti i seguaci e sostenitori di questo progetto. Senza la collaborazione di tutti, infatti, nulla sarebbe stato possibile. Ecco cosa ha detto.

Le prime parole di Pier Silvio sulla morte di Berlusconi

Le prime parole di Pier Silvio Berlusconi sulla morte di suo padre sono state molto toccanti. L’imprenditore ha esordito rivolgendosi a Mediaset, a tutte le persone che ne fanno parte ed ha detto di aver sentito il bisogno di spendere qualche parola. L’uomo ha voluto manifestare tutto l’amore che suo papà provava per l’azienda e la gratitudine infinita nei riguardi di collaboratori e dipendenti.

Solo grazie al lavoro reciproco, onesto e rispettoso è stato possibile arrivare sin dove si è adesso. Pier Silvio si è commosso nel ricordare tutte le volte che suo padre gli diceva di essere fiero di lui per il lavoro svolto in azienda. Berlusconi reputava Mediaset come una sua creatura e ci teneva davvero tantissimo. Proprio per tale ragione, adesso non resta che una cosa da fare, ovvero, portare avanti questo lavoro per onorare la memoria del suo fondatore.

Cosa succederà ora a Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, naturalmente, è straziato dalla morte di sua padre, ma in queste prime parole spese ha voluto ricordare suo padre con il sorriso, facendo leva su tutto quello che di buono ha fatto per l’azienda. Adesso il compito di tutti è quello di lavorare assiduamente per rendere sempre migliore Mediaset e offrire al pubblico un panorama di servizi di cronaca informazione, intrattenimento e svago molto variegato.

Ancora una volta, poi, Pier Silvio ci ha tenuto a rimarcare quanto suo padre fosse legato alla sua azienda e al suo pubblico. Tutti resteranno per sempre nel suo cuore, così come Berlusconi resterà in quello di coloro che lo hanno amato e sostenuto. Parole davvero toccanti che hanno commosso tutti. Adesso non resta che attendere i funerali di Stato che si terranno nella giornata di domani, mercoledì 14 giugno a Milano.