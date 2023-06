Uomini e Donne finalmente in prima serata? Trono classico a rischio, ruolo inedito per Tina

Uomini e Donne sta davvero per sbarcare in prima serata? Stando a quanto emerso dal settimanale Nuovo Tv, pare che il talk show di Maria De Filippi si stia apprestando a vivere una vera e propria rivoluzione.

Nello specifico, infatti, sembrerebbe che la padrona di casa sia intenzionata ad apportare delle modifiche sostanziali al format, partendo proprio dal cambio di orario. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

I possibili cambiamenti di Uomini e Donne: prima serata e ruolo di Tina

Sono circa due anni dove non si fa che parlare di un possibile sbarco in prima serata di Uomini e Donne. Ebbene, la prossima edizione del talk show potrebbe essere quella buona. Si vocifera, infatti, che la padrona di casa stia prendendo seriamente in considerazione questa ipotesi, forse realizzabile solo per un breve periodo di tempo. Se le cose dovessero andare in questo modo, però, sarebbe necessario apportare anche altre modifiche.

In particolare, infatti, alcuni volti moto noti potrebbero assumere un ruolo differente. Partendo proprio da Tina Cipollari, l’opinionista potrebbe lasciare la sedia che solitamente occupa, per prendere un’altra decisamente più scottante, ovvero, quella del parterre femminile. In questi mesi, infatti, la donna ha ricevuto delle avances, pertanto, è probabile che dall’anno prossimo decida di mettersi anche lei in gioco per trovare l’amore.

Trono classico cancellato? Malcontento dietro le quinte

Questo, dunque, porterebbe Tina Cipollari ad avere un ruolo inedito e, soprattutto, la spingerebbe a scontrarsi con Gemma Galgani. Sarebbe davvero un bel vedere tra scontri, discussioni e, perché no, anche “furti” di uomini. Tra le altre novità che potrebbero essere apportate a Uomini e Donne, oltre che il possibile sbarco in prima serata, ci sarebbe anche la cancellazione del trono classico.

Con il passare del tempo, infatti, le dinamiche dei più giovani stanno coinvolgendo sempre meno il pubblico da casa. Inoltre, si sta verificando sempre con maggiore frequenza la presenza di persone che vengono in studio solo per visibilità. Gli ultimi troni, caratterizzati da diversi abbandoni, o relazioni terminate dopo una manciata di giorni, starebbero demoralizzando un po’ gli autori. Per questi motivi, quindi, si sta pensando di puntare tutto sugli over, che riscuotono, peraltro, anche un livello di interesse da parte del pubblico molto più alto. Le cose andranno davvero in questo modo? Non resta che attendere per scoprirlo.