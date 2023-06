Antonella ed Edoardo di nuovo insieme? Dopo l’annuncio, arriva segnalazione: cosa non torna

Ieri, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno annunciato di essersi lasciati, almeno per un periodo di tempo, ma ieri pare siano stati avvistati insieme. A diffondere questa notizia è stata l’influencer Deianira Marzano.

Quest’ultima, infatti, ha dei rapporti con i due protagonisti, sta di fatto che, nel momento in cui apprende qualche aggiornamento sul loro conto, non esita a condividere tutto con i suoi fan. Ebbene, in queste ore è arrivata una nuova segnalazione.

Tira e molla tra Edoardo e Antonella

Dopo aver annunciato di trovarsi in un momento difficile, Edoardo e Antonella sono tornati insieme o, quanto meno, ci stanno riprovando? Non sarebbe certamente una cosa strana, considerando che anche nella casa del GF Vip non facevano che prendersi e mollarsi di continuo, dando luogo anche a discussioni piuttosto forti e pesanti. Ad ogni modo, tutto ha avuto inizio nel momento in cui Antonella ha confermato i rumor di alcuni utenti del web ed ha affermato di trovarsi in un momento piuttosto difficile con Edoardo.

In seguito, poi, ha svelato anche le cause di questo allontanamento. Nello specifico, ha accusato Edoardo di essere stato il principale colpevole della loro crisi. Il giovane, dal canto suo, è stato meno esplicito, ma anche lui ci ha tenuto a precisare di non essere affatto felice in questo momento a causa di alcune faccende legate alla sfera sentimentale. Ebbene, cosa sarà cambiato nel giro di qualche ora?

Fiordelisi e Donnamaria di nuovo insieme? La segnalazione

L’influencer Deianira Marzano ha dichiarato di aver avvistato insieme Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Lui si troverebbe a Milano per un progetto lavorativo con la radio. Il ragazzo, però, non starebbe da solo, ma sembrerebbe essere andato dalla ragazza. Stanbdo a quanto emerso da questa segnalazione, i due avrebbero trascorso anche la notte appena passata in reciproca compagnia.

Con loro anche il cagnolino di Edoardo. La segnalazione è stata condita con cuori e emoticon romantiche, volte a determinare questo ipotetico riavvicinamento tra i due. Deianira ha detto di essere sicura al 100% di questa notizia e di non divulgare informazioni fake. Tra gli utenti del web c’è anche chi sospetta che i due abbiano architettato tutto per fare hype in vista di alcuni traguardi professionali raggiunti. Ad ogni modo, almeno per il momento, i diretti interessati non si sono ancora sbilanciati sulla faccenda. Non resta che attendere per vedere se lo faranno.