Isola dei Famosi, ecco la data della semifinale: momento dedicato a Berlusconi

Lunedì scorso sarebbe dovuta andare in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi, ma la data è slittata a causa della morte di Silvio Berlusconi. I palinsesti Mediaset sono stati totalmente stravolti.

Questo è il terzo giorno in cui c’è stata la soppressione di tutte le trasmissioni, le serie e i film che erano previsti, per lasciare spazio al ricordo di Silvio Berlusconi. Molto presto, però, le cose dovrebbero tornare alla normalità. Vediamo da quando.

Ecco la data della semifinale dell’Isola dei Famosi

La data della semifinale dell’Isola dei Famosi è slittata a seguito della triste notizia inerente la morte di Silvio Berlusconi. Anche i naufraghi sono stati informati dell’accaduto, in quanto Alvin si è recato da loro per informarli della causa che ha generato la mancata diretta di lunedì scorso. Ad ogni modo, adesso i fan del reality show si stanno continuando a chiedere quando sarà recuperata la puntata in questione.

Si ricorda che lunedì 19 giugno va in onda la finale del programma. Onde evitare di spostare questo evento, generando, di conseguenza, anche lo slittamento di Temptation Island, che invece aprirà i battenti il lunedì successivo, si sta pensando di recuperare in questa settimana la puntata. In particolare, infatti, pare che il reality show andrà in onda venerdì 16 giugno.

L’indizio e i riferimenti a Berlusconi durante la puntata

Stando a quanto trapelato in queste ore sul web, dunque, pare proprio che la data della semifinale dell’Isola dei Famosi sia fissata per venerdì 16 giugno, sempre su Canale 5 e sempre al solito orario. A confermare queste indiscrezioni è stato anche un collega di Marco Mazzoli, il quale si trova in Honduras per fare una sorpresa al suo amico. Il protagonista ha detto che il suo rientro in Italia sia stato spostato a sabato 17 giugno.

Questo, dunque, sta lasciando sempre più spazio all’ipotesi sopracitata. Nel corso della prossima puntata del reality show, Ilary Blasi sicuramente farà un riferimento a Silvio Berlusconi e avremo modo di vedere anche quelle che sono state le reazioni dei naufraghi nel momento in cui hanno appreso questa triste notizia. Specie Helena Prestes sarà rimasta profondamente turbata. Non resta che attendere, dunque, per vedere se questa puntata avrà un sapore molto più solenne e serio in rispetto del lutto che sta vivendo l’azienda, o se il clima tornerà ad essere goliardico.