Uomini e donne, vi ricordate di Anna Tedesco? Eccola oggi accanto a Giorgio Manetti. Cosa c’è tra i due?

Chi ha seguito in passato Uomini e donne sicuramente si ricorderà della dama Anna Tedesco. Bella, sexy e sensuale l’ex partecipante del trono over si è sempre fatta notare per la sua eleganza e il proprio portamento. Ma che fine ha fatto oggi?

In alcune recenti storie Ig, la Tedesco è apparsa accanto ad un altro ex e discutissimo cavaliere, Giorgio Manetti. Tra i due è apparsa una certa sintonia, tanto che entrambi si vede si lasciando andare a battutine, baci ed abbracci.

Uomini e donne, l’amicizia tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti e le insinuazioni di Gianni Sperti

Anna Tedesco, bagnina umbra di 53 anni, è stata una delle dame più amate e discusse del trono over di Uomini e Donne. Nel corso della sua permanenza nel programma, ha vissuto diverse frequentazioni. Famoso l’iniziale e breve flirt avuto con Giorgio Manetti, con cui poi è rimasta una grande amicizia. Ma è stato proprio questa storia ha segnare il resto del suo percorso, causandole non pochi scontri soprattutto con Gianni Sperti. L’opinionista infatti, è sempre stato dell’idea che Anna non avesse mai effettivamente dimenticato il Gabbiano, tanto che spesso sono state fatte forti insinuazioni.

A tal proposito, il ballerino ha perfino pensato che la dama avesse una vera e propria relazione segreta “di letto” con Manetti al di fuori di Uomini e Donne. Un’opinione che Gianni non ha mai omesso, anzi! Ha sempre trovato occasione per ribadirlo in trasmissione. Così, dopo diversi accesi confronti e malintesi, nel gennaio del 2019, la Tedesco ha abbandonato il programma. Dopo poco ha fatto lo stesso anche Giorgio, stanco per i continua attacchi. Ma cosa è accaduto dopo?

Giorgio Manetti e Anna Tedesco stanno insieme?

Durante il lockdown, Giorgio e Anna si sono allontanati. L’ex dama ha fatto sapere che varie volte ha scritto al fiorentino ma non ha mai ricevuto risposta. Poi, si sono chiariti e i due hanno cominciato a rifrequentarsi. A confermarlo alcuni scatti recenti. Prima in occasione del compleanno del gabbiano i due in compagnia di altri amici hanno trascorso qualche giorno a Napoli.

Ma non solo, pochi giorni fa, la Tedesco ha pubblicato un video di entrambi a cena in un location molto romantica… Oltre alla tanta musica, Giorgio e Anna si mostrano felici, sorridenti e un tantino intimi. Lei infatti gli concede un bacio sulla guancia… Quel che resta da capire però è se tra di loro c’è sempre e soltanto solo amicizia.