Ida Platano preoccupa i fan, lo sfogo: “Non sono giorni leggeri” che sta succedendo?

In queste ore, Ida Platano ha fatto preoccupare un po’ i suoi fan in quanto ha avuto uno sfogo. La donna è apparsa piuttosto provata e la cosa ha generato una certa apprensione nelle numerose persone che la seguono.

Stando a quanto emerso, però, non sembra che nella faccenda c’entri Alessandro Vicinanza. Tra i due le cose procedono in maniera tranquilla. Ma cosa sarà successo, allora, all’ex dama di Uomini e Donne?

Lo sfogo di Ida Platano che preoccupa i fan

Ida Platano è molto attiva sui social con i suoi fan, sia per condividere cose belle sia, come in questo caso, per fare qualche sfogo. Dopo un po’ di ore di assenza, infatti, Ida è tornata dai suoi follower con un video. In tale occasione, la protagonista ha esordito mostrandosi particolarmente stanca e affaticata. Inoltre, ha anche rivelato che questi non sono giorni molto facili e leggeri per lei.

Nel corso dello sfogo, però, la dama non ha dato ulteriori spiegazioni in merito ai motivi che potrebbero aver causato il suo malessere dell’ultimo periodo. Malgrado i problemi che evidentemente la donna sta affrontando, c’è da dire che sta cercando in tutti i modi di affrontarli a testa alta senza buttarsi giù. Proprio per tale ragione, ha deciso di sdrammatizzare un po’ la faccenda parlando di cose più frivole.

Lo strano silenzio di Alessandro Vicinanza

All’interno del video in cui ha dato luogo a questo piccolo sfogo, infatti, Ida Platano ha mostrato un abito che ha recentemente acquistato su di un sito e di cui si è innamorata. Si tratta chiaramente di una sponsorizzazione, fatto che ormai sta diventando sempre più frequente sul suo profilo Instagram. Ad ogni modo, i fan hanno comunque cominciato a preoccuparsi chiedendo alla donna che cosa stia succedendo.

Ebbene, stando a quanto trapelato dalle sue Instagram Stories, pare che non c’entri nulla la sua vita sentimentale. La relazione con Alessandro Vicinanza sta procedendo a gonfie vele, malgrado al distanza che, sicuramente, non aiuta in momenti così difficili e intensi come questi. Nonostante tutto, però, fanno il possibile per incontrarsi non appena ne hanno la possibilità. A preoccupare ancora di più i fan, però, è anche il fatto che l’account IG di Vicinanza è silente da un bel po’ di tempo. Sono più di 24 ore che il protagonista non interagisce con la sua community. Non resta che attendere per capirci qualcosa di più.