La reazione di Helena Prestes alla morte di Berlusconi non convince il web: cosa c’è sotto?

I concorrenti dell’Isola dei Famosi hanno appreso circa la morte di Silvio Berlusconi e la più provata è stata certamente Helena Prestes. Stando a quanto emerso in queste ore, pare che la ragazza abbia avuto una reazione un po’ spropositata.

Molti utenti del web, infatti, stanno commentando l’accaduto e si stanno dicendo alquanto basiti dal suo comportamento. Questo, dunque, sta facendo sorgere diversi sospetti. Vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

La reazione di Helena Prestes alla morte di Berlusconi è stata esagerata?

Helena Prestes è rimasta molto male nel momento in cui ha appreso da Alvin la notizia inerente la morte di Silvio Berlusconi. La giovane sembra sia scoppiata in un pianto disperato ed abbai dichiarato di essere particolarmente affrante. Tra le prime parole pronunciate a caldo, poi, la modella pare abbia detto di essere rimasta molto male in quanto avrebbe tanto voluto conoscerlo di persona.

Ricordiamo che anche in una precedente occasione la giovane spiazzò tutti all’Isola dei Famosi in quanto chiese improvvisamente ad Ilary Blasi informazioni sull’ex premier. La giovane dichiarò di essere in pensiero per lui dato che sapeva del suo ricovero ospedaliero e voleva essere aggiornata sulla situazione. Ebbene, già in quella occasione molti rimasero spiazzati dal suo eccessivo interessamento.

I telespettatori dell’Isola dei famosi insinuano un dubbio

Ad oggi, dunque, la reazione di Helena Prestres alla morte di Berlusconi ha lasciato tutti spiazzati, Molti utenti del web stanno commentando l’accaduto dicendosi assolutamente in disaccordo. Diverse persone hanno posto l’accento sul fatto che ci sia qualcosa di strano se la giovane sia così provata per questo evento, dato che non era in stretti rapporti con l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri.

Proprio in virtù di tutto questo, c’è chi sta avanzando delle ipotesi alquanto pungenti. In particolare, alcuni utenti hanno insinuato che, molto probabilmente, Helena sia stata raccomandata proprio da Silvio per entrare a far parte dell’Isola dei Famosi. In caso contrario, dunque, non si spiegherebbe questo suo “pianto da vedova disperata”, così come hanno detto alcune persone. Adesso, dunque, non resta che attendere la messa in onda della prossima puntata del reality show per vedere in che modo la ragazza commenterà in diretta l’accaduto e come si comporterà. La semifinale dell’Isola dovrebbe andare in onda questo venerdì, mentre lunedì prossimo c’è la finale.