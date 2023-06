Funerali Berlusconi: Maria De Filippi si presenta in bianco: ma c’è un motivo preciso

Tra i volti noti del mondo dello spettacolo presenti nel Duomo di Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi c’è Maria De Filippi. La conduttrice è stata ripresa in diretta a fianco di Silvia Toffanin.

La nota conduttrice dei programmi di successo di Canale 5 si posiziona proprio vicino alla moglie di Pier Silvio Berlusconi. Lo stesso aveva fatto anche pier Silvio quando Maurizio è venuto a mancare qualche mese fa. Ma a non passare inosservato nonostante il momento delicato e di grande dolore, il look della presentatrice.

Funerali Silvio Berlusconi: Maria Filippi in bianco, perchè?

Ciò che viene fatto notare, nel corso della diretta dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi con lo Speciale TG5, è il colore scelto da De Filippi per questa triste giornata. Infatti, Maria ha deciso di indossare un outfit di colore bianco.

Ma dietro tale scelta c’è un motivo preciso. Secondo quanto si dice al TG5, o meglio secondo quanto afferma la giornalista Elena Guarnieri pare che Berlusconi dicesse sempre di vestire di bianco e portare i capelli biondi, così da emanare più luce. In questi istanti i funerali stanno andando in onda in diretta sulle reti Rai che Mediaset. L’ultimo giorno, questo, per dare l’addio all’ex Premier, morto all’età di 86 anni lunedì 12 giugno 2023.

Morte Silvio Berlusconi: proclamato il lutto nazionale

Una giornata quella di oggi che ha farà storia. Infatti, oggi è proclamato lutto nazionale. Ai funerali non mancano volti di spicco della politica , del calcio italiano e del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria.

È già noto che la salma sarà cremata e le ceneri saranno conservate all’interno della cappella di famiglia ad Arcore. Presente ai funerali Barbara d’Urso, Alba Parietti, Massimo Boldi, Federica Panicucci e il compagno, Vittorio Sgarbi, Alfonso Signorini e Gerry Scotti e tanti altri personaggi televisivi.