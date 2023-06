Uomini e donne anticipazioni settembre: Tina nel parterre over, Gemma conduttrice in prima serata

Tra circa tre mesi tornerà in onda con il consueto orario Uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi si appresta a tornare con grandi novità che riguardano anche alcuni volti del programma Sembra infatti che Tina Cipollari e Gemma Galgani avranno un ruolo diverso dal solito e sicuramente questo non potrebbe far altro che piacere ai fan del programma.

Sul dating show di Canale 5, inoltre, circola in rete anche un’altra indiscrezione, ovvero qualcuno sostiene che Maria De Filippi starebbe seriamente pensando di separare i due troni, quello Over e Classico, mandandoli in onda in giorni differenti. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Uomini e donne anticipazioni settembre: tutti i gossip su questa nuova edizione

Tra i protagonisti dell’edizione 2023/2024 di Uomini e Donne senza dubbio ci sarà Gemma Galgani. L’ultimo rumor che è trapelato sulla torinese, sostiene che potrebbe essere scelta come personaggio di riferimento della versione in prime time del format. Nel dettaglio la dama potrebbe essere affiancata a Tina Cipollari nelle puntate in prima serata della trasmissione di Maria De Filippi.

Le due, ufficialmente single, sarebbero in lizza per il ruolo di troniste di una formula inedita che dovrebbe andare in onda dalle 21.40 circa su Canale 5. Ma non è tutto stando alle indiscrezioni nel parterre potrebbero tornare Isabella Ricci e Giorgio Manetti. L’ex dama ha appena ufficializzato la fine del suo matrimonio con Fabio Mantovani, mentre il fiorentino ha rilasciato delle interviste che lascerebbero intendere un ritorno.

Anticipazioni Trono Classico e Over separati?

Le indiscrezioni che riguardano il futuro di Uomini e donne, parlano anche di un certo cambio nel meccanismo del programma. Stando a quello che si vocifera in rete da qualche settimana, a settembre il Trono Classico potrebbe perdere spazio dopo quello che è accaduto in questa edizione. Al pubblico a casa e molto probabilmente anche alla produzione stessa non è piaciuto il modo in cui sono finiti i percorsi dei tronisti.

Due abbandonato il percorso altri due invece hanno terminato la storia a distanza da poche settimane dalla scelta. In questo modo hanno fatto perdere anche credibilità al programma e per questo motivo il trono classico potrebbe andare in onda in maniera ridotta, in giorni diversi da quello over. Ovviamente al momento si tratta solo di indiscrezioni…