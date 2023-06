Fabio Mantovani parla della fine del matrimonio con Isabella Ricci: retroscena e bordata a UeD

Fabio Mantovani ha rotto il silenzio in merito alla fine del matrimonio con Isabella Ricci. Fino a questo momento era stata solo la donna a parlare della faccenda, mentre adesso ha deciso di intervenire anche lui.

Mediante un botta e risposta con Opinionista Social, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di fare qualche confessione in merito a quanto accaduto con la sua, ormai, ex moglie. Inoltre, il protagonista ha fatto anche dei commenti sul talk show di Maria De Filippi.

Le parole di Fabio sulla fine del matrimonio con Isabella Ricci

Il matrimonio tra Fabio Mantovani e Isabella Ricci è giunto al termine dopo circa un anno. Lo scorso 6 giugno, infatti, i due protagonisti hanno posto fine civilmente alla loro unione. Isabella si era semplicemente limitata a dire se una cosa è troppo bella per essere vera, evidentemente non lo è. Fino a questo momento, Fabio era rimasto in silenzio, a poi ha deciso di intervenire attraverso i social.

Il cavaliere ci ha tenuto a precisare di non essere affatto pentito di essere convolato a nozze con Isabella. lui è giunto a Uomini e Donne solo ed unicamente per lei, pertanto, non si pente di niente. Fabio se potesse tornare indietro rifarebbe esattamente tutto in quanto conserva uno splendido ricordo della Ricci. Purtroppo, però, ha anche un bel po’ di rammarico e di delusione per come sono andate le cose.

Mantovani e la stoccata a Uomini e Donne

Nel corso del suo sfogo, Fabio Ricci è stato alquanto diplomatico sulla fine del matrimonio con Isabella Ricci. In particolar modo, infatti, ha detto che sono cose che capitano, pertanto, non c’è nulla di chissà quanto strano. Malgrado questo, però, Mantovani ha ammesso che questo è un momento particolarmente difficile per lui. Ad allietarlo c’è solamente la recente nascita del suo nipotino.

Ad un certo punto, poi, ha parlato anche di Uomini e Donne. A tal riguardo, ha detto che non tornerebbe assolutamente all’interno del programma. Questo non perché si sia trovato male, anzi, è sempre stato trattato bene da tutti i membri della produzione e, naturalmente, anche da Maria De Filippi.. Uomini e Donne, però, per lui rappresenta unicamente Isabella Ricci, pertanto, tornare in tale studio non avrebbe alcun senso per lui.