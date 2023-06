Funerali Silvio Berlusconi, Maria De Filippi trasformata: viso gonfio e borse. Uso eccessivo di botulino? – FOTO

Fino a poche ore fa non era dato saperlo se Maria De Filippi avesse preso parte ai funerali di Silvio Berlusconi. Tra pochi istanti da Piazza Duomo sarà celebrata la messa per dare l’ultimo saluto in diretta a l’ex Premier. Presenti tanti personaggi di spicco della politica italiana e non, persone importanti del mondo della musica, dello spettacolo e anche dello sport.

Ovviamente, tra questi non poteva mancare Maria De Filippi, che come tutti sappiamo solo die mesi fa è stata colpita anche lei da un gravissimo lutto. La conduttrice Mediaset, è apparsa in uno dei primi banchi in chiesa accanto a Silvia Toffanin e alla figlioletta. Ai telespettatori a casa, che stanno seguendo con attenzione e commozione, l’esequie però non è passato inosservato un dettaglio…

Funerali Silvio Berlusconi: Maria De Filippi gonfia e con borse

Maria De Filippi è apparsa totalmente diversa dal solito. In molti, da casa hanno davvero fatto fatica a riconoscerla. Infatti, qualcuno ha subito pensato che molto probabilmente abbia fatto uso eccessivo di botulino. In pratica la donna è apparsa col viso particolarmente gonfio e sformato ma soprattutto con delle borse agli occhi. Una Maria mai vista così, nemmeno al funerale del suo Costanzo.

Ma non è la prima volta che Maria De Filippi finisce sotto la lente d’ingrandimento per la vicenda legata ai presunti ritocchini estetici. Insinuazioni che sono state smentite categoricamente dalla stessa presentatrice Mediaset attraverso una lunga intervista alla rivista femminile Grazia. Quello che però sembra certo è che abbia dato una rimpolpatina alle labbra.

I funerali di Silvio Berlusconi con rito Ambrosiano

Si svolgeranno oggi mercoledì 14 giugno, alle 15.00, nel Duomo di Milano e saranno presieduti dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, scomparso nella mattinata del 12 giugno all’età di 86 anni all’Ospedale San Raffaele di Milano.

La celebrazione sarà svolta con rito Ambrosiano,ovvero il rito liturgico ufficiale adottato dalla Chiesa latina nella maggior parte dell’arcidiocesi di Milano e in alcune zone che ne facevano precedentemente parte, che si distingue da quello utilizzato comunemente nel resto dell’Occidente