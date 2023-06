Uomini e Donne, si torna alle origini: cambia tutto negli studi | La rivoluzione di Maria

Continuano a circolare in rete strane voci sulla prossima stagione di Uomini e donne, che debutterà a settembre su Canale 5. Un’indiscrezione particolare fa sapere che Maria De Filippi sembra stia pensando di separare i due troni. Pare infatti che il programma potrebbe tornare alle vecchie origini, ovvero Over e Classico, e di conseguenza andare in onda in puntate differenti.

Questo, significherebbe che al rientro dalle vacanze d’estate, i telespettatori di Uomini e Donne potrebbero ritrovarsi di fronte ad una serie di novità, soprattutto nel meccanismo del programma. Il motivo principale di questo probabile cambiamento riguarda soprattutto gli ascolti.

Uomini e donne anticipazioni: in arrivo grandi cambiamenti nel programma

Potrebbero esserci grandi cambiamenti nella prossima stagione di Uomini e donne. Le prime registrazione dovrebbero partire come sempre a fine agosto, e solo a metà settembre dovremmo vedere la messa in onda. Inoltre, come detto in precedenza, al rientro delle vacanze potrebbero esserci grandi novità.

Il trono over e quello classico potrebbero andare in onda in giorni differenti e il motivo riguarda in particolar modo gli ascolti. Nell’ultima stagione da poco terminata, tantissimi telespettatori si sono lamentati per il gran fallimento dei ragazzi. Tra abbandoni senza scelta e storie finite nel giro di pochi giorni, i giovani non convincerebbero più né gli addetti ai lavori né il pubblico e per questo rischierebbero di essere messi in ombra dai protagonisti del Trono Over.

I rumor sulla separazione dei troni Classico e Over, però, avvantaggerebbe solo i senior. Infatti, sembra che la redazione ambisca a dare più spazio alle dame e ai cavalieri del parterre, relegando i giovani a puntate sporadiche e più corte.

Gossip sul prime time di Uomini e Donne

Gli addetti ai lavori non avrebbero gradito gli epiloghi di molte delle storie d’amore che sono nate in studio: come ad esempio Nicole e Carlo e Luca e Alessandra che in un certo senso hanno perfino fatto perdere credibilità al programma. Nonostante questo, sembrerebbe ancora lontana l’ipotesi della totale cancellazione del Trono Classico come qualcuno invece ha pensato.

Tra i protagonisti della prossima edizione di Ued dovrebbe esserci quasi sicuramente Gemma Galgani che ormai da anni è alla ricerca della sua anima gemella. Senza dubbio dovrebbe tornare anche Armando Incarnato, Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri e Aurora Tropea. Infine, si è anche parlato della possibilità nel vedere la Galgani accanto a Tina in una versione in prime time del format.