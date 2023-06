Rissa ai funerali di Berlusconi: contestatore protesta e viene aggredito (FOTO)

Anche in un momento così delicato come quello dei funerali di Silvio Berlusconi, c’è stato spazio per atti poco rispettosi, al punto che è scoppiata quasi una rissa. Come tutto il mondo saprà, la celebrazione funebre si è tenuta a Milano, presso la cattedrale del Duomo.

La capienza interna era per sole 2000 persone, mentre tutte le altre si sono radunate in piazza Duomo per poter rendere omaggio all’ex Presidente del Consiglio dei Ministri. Ebbene, proprio tra la folla è scoppiato il caos.

Un contestatore genera quasi una rissa durante i funerali di Silvio Berlusconi

Nel bel mezzo dei funerali di Silvio Berlusconi è scoppiata quasi una rissa in Piazza Duomo. Al di fuori della cattedrale si sono radunate tantissime persone, tra cui anche tantissimi giovani. Tutti hanno intonato cori a favore dell’ex premier. All’appello non sono mancati i tifosi del Milan, che hanno salutato il loro Presidente con cori, bandiere e tanti applausi. Ad ogni modo, tra tutte quelle persone, c’è stato anche un contestatore.

Ad un certo punto, infatti, tra la folla è spuntato un uomo che, improvvisamente, ha sfoggiato una maglietta su cui c’era la scritta che recitava: “Io non sono in lutto”. Come se non bastasse, poi, ha sollevato anche un cartellone su cui c’era scritto: “Vergogna di Stato”. Inutile dire che in men che non si dica è scoppiato il caos. I tantissimi sostenitori di Berlusconi hanno cominciato ad aggredire verbalmente il contestatore. Poi la situazione è degenerata.

Clima teso in piazza Duomo: interviene la polizia

Il contestatore in questione, infatti, è stato preso di mira dai presenti che in quel momento si trovavano di fianco a lui. Essi hanno innalzato dei cori volti a screditarlo e a far in modo che andasse via. I nervi, poi, si sono scaldati, al punto da dare luogo quasi ad una rissa mentre nella chiesa del Duomo si stavano celebrando i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. La situazione è stata cos’ tesa al punto che è stato necessario l’intervento della polizia.

Le forze dell’ordine, infatti, sono riuscite a rintracciare l’uomo in questione e lo hanno prelevato e scortato lontano dalla folla. Nel frattempo, in tanti hanno provato ad aggredirlo e a cacciarlo in maniera molto più violenta. La polizia, per questioni di sicurezza, ha allontanato questo individuo scortandolo, mentre i sostenitori di Berlusconi gli gridavano contro.