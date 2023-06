Perché Emilio Fede non era ai funerali di Silvio Berlusconi? Lui sbrocca in diretta: parolacce e insulti

Ai funerali di Silvio Berlusconi mancava un volto che è sempre stata molto vicino all’ex premier, ovvero, quello di Emilio Fede. Quest’ultimo ha dato luogo ad uno sfogo sui social in cui ha svelato i motivi celati dietro la sua assenza inaspettata.

Ebbene, il giornalista ha chiarito che avrebbe tanto voluto presenziare a tale evento, tuttavia, è stato impossibilitato a causa di una negligenza del suo autista. La situazione, però, è degenerata nel momento in cui Emilio ha ricevuto una telefonata a cui ha risposto in diretta.

Ecco perché Emilio Fede non era ai funerali di Berlusconi

Emilio Fede era assente ai funerali di Silvio Berlusconi e la cosa ha generato molto clamore. Durante una diretta sui social, infatti, il protagonista è stato invitato a spiegare i motivi della sua assenza da parte dei suoi fan. Ebbene, in tale occasione, il giornalista ha raccontato una storia davvero assurda. Nello specifico, ha detto che l’autista che avrebbe dovuto accompagnarlo al Duomo di Milano non si è presentato.

Inoltre, l’uomo in questione avrebbe anche gettato le chiavi dell’auto di Emilio in modo da impedirgli di farsi portare in chiesa da qualcun altro. Si tratta di una storia veramente assurda che ha lasciato spiazzati tutti gli utenti del web. Per quale ragione l’autista avrebbe dovuto compiere un gesto simile? Al momento non c’è una spiegazione, ma non è finita qui. Il giornalista, infatti, ha avuto uno sfogo in diretta molto pesante quando ha ricevuto una telefonata.

Lo sfogo di Fede: parolacce e auguri di morte durante una diretta

Ad un certo punto del collegamento, infatti, mentre Emilio Fede stava spiegando le ragioni celate dietro la sua assenza ai funerali di Berlusconi, ha ricevuto una telefonata. Dall’altra parte della cornetta c’era un certo Alfredo che, con aria piuttosto infastidita e perentoria, ha chiesto ad Emilio per quale ragione si fosse assentato ad un evento così importante. Ebbene, l’ex conduttore del TG 4 ha perso le staffe.

Nello specifico, ha invitato la persona in questione a raggiungere casa sua in modo che gli avrebbe spiegato di persona le ragioni celate dietro la sua assenza. Successivamente, poi, ha sbroccato ed ha iniziato a pronunciare una serie di parolacce e insulti contro il suo interlocutore. Quest’ultimo è stato chiamato “Fro*io”, “Po*co”, “Figlio di pu**ana” e tanto altro. Inoltre, Emilio gli ha anche augurato la morte, cosa che ha lasciato basiti tutti i presenti.