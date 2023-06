Ex ballerina di Amici ha una grave malattia degenerativa? Lei rompe il silenzio (FOTO)

In queste ore sta facendo il giro del web una notizia che riguarda un’ex ballerina di Amici, la quale pare sia affetta da una grave malattia. Alcuni siti di gossip, infatti, hanno riportato la notizia in questione, inserendo anche dei particolari piuttosto minuziosi sulla faccenda.

Sono stati spiegati i dettagli di questa malattia, i sintomi e le possibili conseguenze per questa ragazza. La situazione è divenuta così virale al punto che la diretta interessata ha deciso di intervenire e di fare chiarezza.

Chi è l’ex ballerina di Amici che sarebbe affetta da una grave malattia e di che si tratta

Un’ex ballerina di Amici è affetta da una grave malattia? La ragazza protagonista di questa notizia è Giulia Stabile. Una volta terminata la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, la ragazza sta proseguendo la sua carriera nel mondo del ballo e sta avendo anche tante soddisfazioni. Ricordiamo anche che Maria l’ha voluta anche fortemente nel suo show Ty Si Que Vales, e pare sarà confermata anche l’anno prossimo.

Ad ogni modo, sul web è circolata la notizia secondo cui pare che Giulia Stabile fosse affetta dalla malattia di Huntington. Si tratta di un disturbo neurodegenerativo che colpisce alcune cellule del cervello. Questo, con il passare del tempo, porta l’essere umano che ne è affetto a limitare considerevolmente le sue attività motorie e psicofisiche. Insomma. si tratta di un disturbo molto serio e grave. Ma Giulia ne è davvero affetta? A quanto pare no.

La replica furiosa di Giulia Stabile

Nel corso di uno sfogo su Instagram, infatti, l’ex ballerina di Amici ha smentito le indiscrezioni in merito alla presunta malattia da cui sarebbe stata colpita. La giovane è apparsa anche piuttosto furiosa in quanto non le sembra affatto corretto fare ironia e scherzare su di un tema così serio. Coloro i quali hanno diffuso questa notizia, senza avere conferme o informazioni certe a riguardo, dovrebbe vergognarsi.

Tali individui, infatti, hanno mancato di rispetto non solo a Giulia, ma anche, e soprattutto, a tutte quelle persone che realmente sono affette da questo significativo disturbo. Malgrado questo, però, Giulia ha voluto approfittare di questa incresciosa situazione per trarne fuori qualcosa di buono. In particolare, infatti, ha sensibilizzato tutte le persone sul tema di questa malattia. A tal riguardo, ha inserito un link all’interno del quale questo disturbo è spiegato in maniera molto approfondita.