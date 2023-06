Romina Power stufa di Albano, la cantante replica alle recenti accuse dell ex: eh che frecciata!

Fino ad oggi, la cantante non aveva ancora commentato in alcun modo le dichiarazioni dell’ex marito restando in silenzio. Adesso, però, ha deciso di dire la sua, affidando a un’intervista su La Stampa alcune riflessioni. Tutto è partito come detto in precedenza, dale dichiarazioni di Al Bano che hanno lasciato di stucco i fan dell’ex coppia.

Romina Power rompe il silenzio dopo le “accuse” di Al Bano Carrisi

“Il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”… Parole pesanti quelli del cantante che ovviamente hanno fatto il giro del mondo e di cosneguenza hanno fatto stizzire la Power.

A tal proposito Romina ha risposto, replicando che le relazioni durano quando in una coppia si è impegnati a far crescere il rapporto insieme. E’ importante il dialogo e la comprensione, e ogni giorno ognuno deve prendersi cura uno dell’altro. Insomma, è come se la Power abbia ammesso i suoi errori ma abbia anche fatto capire che poi non è solo colpa sua se tutto è finito.

Romina Power: “portare rancore non serve a nulla”

Nonostante la coppia si sia divisa da tantissimi anni, Al Bano e Romina power continuano a far sognare i propri fan con le loro esibizioni musicali. Infatti, la Power non ha nessuna intenzione di fermarsi e proprio per questo motivo ha voluto precisare ancora che è inutile portare rancore, perchè questo danneggia entrambi.

Ad oggi è importante avere rispetto e guardare avanti con positività. Abbiamo delle tournée in programma e il canto che offriamo insieme suscita gioia in tante persone: vorremmo continuare, a Dio piacendo, a donare momenti di bellezza e felicità”.