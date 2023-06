Uomini e Donne, nuovi retroscena sulla fine della storia tra Isabella e Fabio: l’errore di lui

Da un po’ di giorni è trapelata la notizia secondo cui Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne si siano lasciati. Tra i due le cose si sono chiuse in maniera così drastica, al punto da divorziare dopo un anno di matrimonio.

Entrambi i protagonisti hanno parlato della faccenda, tuttavia, in queste ore stanno emergendo le presunte vere cause che hanno portato i due ad interrompere la loro storia. Che cosa sarà successo, dunque? Vediamo tutto quello che è emerso.

Ecco i presunti motivi della rottura tra Isabella e Fabio di Uomini e Donne

Il matrimonio tra Isabella e Fabio di Uomini e Donne pare sia giunto al termine a causa di alcuni errori commessi da lui. In un primo momento si era ipotizzato che il cavaliere avesse mentito alla donna in merito alla sua situazione patrimoniale. Nello specifico, si sarebbe spacciato per benestante quando, in realtà, non lo sarebbe affatto, contrariamente a lei. In queste ore, però, sono altre le voci che stanno circolando sulla faccenda.

Nello specifico, infatti, stando a quanto trapelato da alcune indiscrezioni presenti sul web, sembra proprio che Fabio non si sia comportato in maniera corretta nei riguardi di sua moglie. In particolare, il cavaliere non le avrebbe raccontato tutta la verità in merito ad alcune sue faccende inerenti il passato. Esse potrebbero fare capo sia a storie legate a precedenti relazioni, che altro.

Isabella Ricci avrebbe preso la decisione finale

Ad ogni modo, stando a quanto trapelato attraverso i social in queste ore, sembra proprio che sia stata Isabella Ricci a lasciare Fabio Mantovani. La donna avrebbe preso questa drastica decisione dopo aver scoperto alcune cose sul conto di suo marito che ignorava totalmente. Alla base del loro rapporto entrambi hanno sempre decantato l’onestà, la trasparenza, il rispetto reciproco e l’amore.

Nel momento in cui alcune di queste caratteristiche sono venute a mancare, dunque, qualcosa si sarebbe rotto in maniera assolutamente insanabile. Adesso, però, i fan sono curiosi di sapere quali siano le cose scoperte da Isabella che le avrebbero fatto perdere così tanto la stima di suo marito, fino al punto da spingerla a prendere una decisione così drastica. Per il momento, però, non ci sono altri aggiornamenti a riguardo. I diretti interessati, inoltre, si sono trincerati dietro un rigido silenzio. Dopo aver speso qualche semplice parola sulla faccenda, infatti, non sono più tornati sull’argomento.