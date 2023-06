Uomini e Donne, Maria De Filippi non ne può più: l’annuncio sconvolge

Potrebbero esserci grandi novità in arrivo nella prossima edizione di Uomini e donne. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che Maria De Filippi davvero non ne può più e sembra sia decisa a nuovi cambiamenti e provvedimenti

L’edizione di Uomini e donne da poco terminata non ha reso il pubblico da casa felice, come è accaduto negli anni precedenti. Tutto per colpa del trono classico che possiamo dire ormai non convince più nessuno.

Uomini e donne: troppe coppie fake, nessuno crede più al programma

Come si legge sul settimanale Nuovo Tv si parla addirittura di scelte sbagliate fin dall’inizio. Anche per gli spettatori che da casa seguono da anni Uomini e donne, la colpa di tutto è solo di Maria De Filippi e i suoi collaboratori. In tanti sono convinti che Queen Mary sbagli nel dare la possibilità già a persone conosciute nel mondo dello spettacolo di approdare nei suoi programmi. E il motivo è molto semplice.

Questi ragazzi, aspiranti tronisti e corteggiatori cercano solo visibilità e questo si sarebbe capito anche dal percorso di alcuni di loro nell’ultima stagione. L’ultima storia sfumata è quella di Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli. Ma non solo il rcord di durata minima lo ha avuto Luca Daffrè e Alessandra, che si sono detti addio in soli pochi giorni. Nella passata edizione invece ricordiamo Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, si sono mollati a distanza di un mese.

Maria De Filippi prende una decisione: ecco cosa ha deciso

Secondo alcune indiscrezioni, Maria De Filippi starebbe pensando ad un colpo di spugna totale soprattutto per quanto riguarda uno dei due Troni della trasmissione. Nuovo, la rivista di Riccardo Signoretti, ha lanciato infatti un’indiscrezione che dice tutto sulla prossima edizione del dating show di Canale 5: “Maria De Filippi vuole lasciare fuori chi la prende in giro”.

L’indiscrezione lascia dunque intendere che la conduttrice non vorrebbe più dare spazio a personaggi “poco chiari”, per le molte critiche arrivate negli scorsi mesi che abbiamo appena elencato sopra. Insomma, ci attendono grandi novità.