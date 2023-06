Semifinale Isola dei famosi 2023, nuovo cambio palinsesto: ecco quando va in onda

Nei giorni scorsi il palinsesto Mediaset ha subito uno stravolgimento, a causa della morte di Silvio Berlusconi. La rete ha dato precedenza, come giusto che sia, a speciali sul Cav., mandando in diretta televisiva ieri i suoi funerali.

Insomma, la morte dell’ex Premier come detto in precedenza ha portato cambiamenti di programmazione. Il primo a slittare, l’isola dei famosi e la sua semifinale. Quando andrà in onda adesso?

Semifinale Isola dei famosi 2023: ecco quando va in onda

Il 12 giugno come ben sappiamo, sarebbe dovuta andare in onda la semifinale della diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi. Per il motivo sotto gli occhi di tutti, è saltata la diretta del reality show di Canale 5, ma è chiaro che dopo la giornata di lutto nazionale, 14 giugno 2023, le trasmissioni della rete ammiraglia ‘sospese’ torneranno regolarmente in onda. Proprio per questo motivo a Mediaset si continua a lavorare per la ripresa dei programmi e Tv Sorrisi e Canzoni anticipa quella che sarà la data di messa in onda della semifinale dell’Isola dei Famosi: venerdì 16 giugno.

Il programma prenderà il posto dei tre episodi in prima tv de La ragazza e l’ufficiale che, a questo punto, saranno riposizionati in una collocazione diversa. Come è stato comunicato dalla produzione dell’Isola, resterà aperto fino alla prossima puntata, in onda fra 3 giorni. I due naufraghi in questo momento al ballottaggio sono Gian Maria Sainato ed Helena Prestes. Per votare o andate sul sito ufficiale dell’isola o mandate un messaggio al numero 477.000.3 con il nome del concorrente che preferite.

Anticipazioni Isola dei famosi: chi sarà l’eliminato?

Stando alle anticipazioni la puntata della semifinale si aprirà con l’esito del televoto che vede in sfida Helena Prestes e Gian Maria Sainato; uno di loro sarà eliminato e raggiungerà Nathaly Caldonazzo sull’Ultima Spiaggia.

Questa ovviamente non sarà l’unica eliminazione della serata, dato che almeno altri due naufraghi saranno mandati sull’Ultima Spiaggia dove Ilary Blasi aprirà l’ultimo televoto. Infine, Marco Mazzoli riceverà una visita a sorpresa: si tratta del collega dello Zoo di 105, Fabio Alisei.