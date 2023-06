Luigi Berlusconi, chi è l’ultimo affascinante e giovane figlio di Silvio Berlusconi? Qualcuno lo definisce già il suo erede politico

Lo abbiamo visto ieri ai funerali di suo padre, Luigi Berlusconi, ultimo figlio di Silvio Berlusconi. Anche il giovane imprenditore è apparso con tutta la sua eleganza e la propria distinzione che appartiene proprio alla sua famiglia. Un ragazzo dal viso dolce, ma nello stesso tempo anche deciso e determinato proprio come il suo papà.

Non amante delle apparizioni pubbliche e della vita mondana, in tanti si sono chiesti di cosa si occupa Luigi e se ha una fidanzata. Qualcuno, guardandolo, lo ha addirittura già etichettato come il possibile erede politico di suo padre…

Chi è Luigi Berlusconi, ultimo figlio di Silvio Berlusconi

Luigi Berlusconi potrebbe essere il nuovo ere anche politico, del padre? Sembra fantascienza, eppure ieri qualcuno ha azzardato questa ipotesi bizzarra. Di lui si sa davvero poco, se non qualche semplice paparazzata e poco più. Eppure, qualcuno oggi predige per lui un futuro diverso da quello oggi delineato, tra banche e consigli di amministrazione. Ma cosa sappiamo su di lui?

Luigi è nato nel 1988 in Svizzera è figlio delle seconde nozze del padre con Veronica Lario, relazione dalla quale sono nate anche Eleonora e Barbara. Si laurea in Bocconi, poi via nella City londinese per iniziare una carriera nel mondo della finanza con JP Morgan.Da sempre interessato al mondo degli affari, nel 2007, appena 19nne, Luigi Berlusconi era in realtà già entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Banca Mediolanum.

Oggi Berlusconi jr continua a seguire gli affari di famiglia, ma ha scelto di allargare l’orizzonte oltre alle aziende del padre: in Bending Spoons, lo sviluppatore di app che in pochi anni è diventato uno dei (se non il) maggiore in Europa. Quest’azienda ebbe un momento di notorietà, anche oltre le pagine finanziarie dei giornali, per lo sviluppo dell’app Immuni, il sistema di tracciamento lanciato durante il Covid.

Vita privata, moglie e figli

Nel 2020, Luigi Berlusconi ha sposa Federica Fumagalli, anche lei lombarda e figlia di imprenditori, che lavora presso la MB Projects come manager di eventi di moda. Un matrimonio dal quale sono nati due bambini, Emanuele Silvio nel 2021 e Tommaso Fabio, nell’ottobre del 2022.

Il giovane figlio di Silvio si è sempre contraddistinto per aver mantenuto nonostante il suo cognome un profilo basso. Rispetto alle sorelle, non ama apparire in tv e tanto meno è stato al centro di pettegolezzi di gossip come anche il suo stesso papà.