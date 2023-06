Oroscopo 18 giugno 2023, classifica Leone controllati, Acquario motivati

Secondo l’oroscopo del 18 giugno i Toro dovrebbero riposarsi un po’ e distendere i nervi. Gli Ariete sono troppo influenzati dal parere degli altri

Oroscopo dei primi sei segni

1 Scorpione. Ottimo momento per i nati sotto questo segno. In amore le cose cominciano a girare nel verso sperato, mentre per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni.

2 Pesci. Buon momento per avviare un nuovo progetto e, perché no, magari per mettersi anche in proprio. Ci sono delle belle novità all’orizzonte. Non dovete fare altro che essere scaltri e audaci.

3 Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 18 giugno invitano i nati sotto questo segno a staccare un po’ la spina e a godersi un po’ di relax in compagnia delle persone care. Ogni tanto è necessario anche non pensare a nulla.

4 Vergine. Siete un po’ indecisi e questo potrebbe rendervi un po’ impacciati, specie nel lavoro. Non siate troppo stralunati, altrimenti c’è il rischio di commettere qualche errore di distrazione.

5 Acquario. Siete molto determinati e motivati. In ambito professionale è tempo di darsi da fare e di dimostrare tutte le vostre qualità. In amore siete molto apprensivi, forse anche troppo in certi momenti.

6 Cancro. Buona intesa con i nati sotto i segni di aria. Non amate il conflitto e, solitamente, siete delle persone pacifiche. Nel momento in cui venite stuzzicati, però, perdete totalmente le staffe.

Previsioni astrali 18 giugno ultimi sei segni

7 Gemelli. Siete molto loquaci e amate essere circondati dalle persone. Per contro, invece, non siete molto propensi alla solitudine. Essere soli con voi stessi vi fa sentire persi e spaesati.

8 Leone. Siete un po’ impacciati e controllati. Non vi sentite perfettamente liberi di esprimervi come vorreste. L’Oroscopo del 18 giugno vi esorta ad essere cauti e ad avere un po’ di pazienza.

9 Bilancia. Se siete in attesa di una risposta, fareste bene ad essere pazienti. Le cose nella vita spesso seguono dei tempi propri, che esulano da quella che è la propria percezione e da quelli che sono i propri desideri.

10 Capricorno. Ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere cauti. Prendete con le pinze una nuova proposta e non lasciatevi trascinare troppo dall’entusiasmo, altrimenti c’è il rischio di pentirsi.

11 Sagittario. In amore potrebbe nascere qualche piccolo diverbio dovuto al vostro nervosismo. Non riversate sulle persone care i vostri malumori, altrimenti c’è il rischio di peggiorare la situazione.

12 Ariete. Siete troppo vincolati al giudizio delle altre persone. Seguire qualche consiglio o accettare qualche critica costruttiva è una cosa assolutamente favorevole, tuttavia, cercate di non esagerare, date sempre voce al vostro pensiero.