Uomini e donne, è finita davvero tra Carola e Federico? A smontarli ci pensa Tina Cipollari

E’ scoppiata un’altra coppia di Uomini e donne. In questi giorni non si parla d’altro ovvero del presunto addio tra Carola e Federico. Uno dei tanti copioni già visti e rivisti che hanno scatenato le critiche degli affezionati al dating show di Maria De Filippi: Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono in crisi. Ma come?

A Verissimo, quando sono stati ospiti di recente, l’intervista di coppia è stata tutta miele e zucchero. E adesso? E adesso siamo alle solite: “Siamo in un momento difficile, lo diciamo perché la nostra storia è nata in tv…” Etc etc. Ma cosa è successo? Beh ad intervenire ci ha pensato direttamente Tina che li ha smontati in un batter d’occhio

Tina Cipollari smonta Carola e Federico: applausi per l’opinionista

A stroncare Carola e Federico, Tina CIpollari con una battuta da grasse risate. L’opinionista è una che ben conosce le dinamiche sotterranee dello show e la lanciando una frecciata ai due ragazzi ha dichiarato: “Ma davvero! Non me l’aspettavo! Che notizia!”.

Insomma, un fiume di ironia condito da sarcasmo. Inutile dire che il commento ha fatto il pieno di like, dando ancor più spinta alle critiche indirizzate a Federico e Carola, e pure a UeD. Ma perchè adesso si parla di crisi tra i due?

Nessuno crede più alla veriticità dei tronisti

Beh, in tanti hanno notato che Carola e Federico solo poche settimane fa, proprio come aveva fatto un’altra coppia di Ued, aveva sbandierato il proprio amore ai quattro venti. A distanza di pochi giorni invece è già crisi e di conseguenza nessuno crede più a queste strategie.

Infatti, i motivi che dopo tanto amore si finisce in crisi sono due: o perchè della coppia si parla poco o perchè dopo le ospitate e l’aggiunta di follower la storia può pure finire… Insomma, il pubblico non è più convinto su cosa cerchino realmente i tronisti.