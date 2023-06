Terra Amara, quando andrà in onda la quarta e ultima stagione su Canale 5: svelata la data

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. La serie come in molti sanno è composta da 4 stagioni e poi calerà il sipario. Fin dal primo giorno in cui è stata trasmessa nel nostro paese, la soap opera ha riscosso un successo clamoroso tanto che Mediaset ha deciso di trasmetterla anche nel week end.

Ma quando inizia la quarta ed ultima stagione in Italia? Ecco svelata la data precisa e tutte le anticipazioni a riguardo… Quello che possiamo dire che per il finale ci attendono grandi colpi di scena che cambieranno per sempre la vita dei protagonisti

Terra Amara anticipazioni: quando va in onda la quarta ed ultima serie

Terra Amara ha conquistato tutti. Le vicende che vedono protagonista la storia d’amore tra Yilmaz e Zuleja, ma anche tutti gli intrighi e misteri che circondando gli altri personaggi, hanno appassionato grandi e bambini. Come detto in precedenza la serie è composta da quattro stagioni. In Turchia la telenovela è già finita e a breve purtroppo anche nel nostro paese chiuderà i battenti.

Stando alle anticipazioni la quarta stagione di Terra Amara verrà infatti trasmessa su Canale 5 in continuità con il finale della terza stagione, la cui messa in onda è prevista per il prossimo 21 giugno. Da giovedì 22 giugno, insomma, gli episodi che troverete nel palinsesto giornaliero della rete saranno quelli dell’ultima stagione.

Anticipazioni quarta stagione: come finisce Terra Amara

La quarta stagione si aprirà con la ricerca disperata di Demir, il quale si teme sia morto nell’incendio doloso di villa Yaman. Questo è solo il primo dei molti colpi di scena che vedrà anche Züleyha sparare a Ümit. L’antagonista di questa stagione è Abdülkadir Keskin, il quale ordinerà la morte di Fekeli e sarà anche responsabile dell’occultamento del cadavere di Demir. Mentre si trova a bordo dell’auto del figlio, Haşmet Çolak sarà co-responsabile della morte di Saniye e Gülten, le quali vengono travolte e uccise dalla vettura.

Züleyha ci metterà molto a superare la morte del suo amato Demir, ma nella sua vita arriverà Hakan Gumusoglu e i due convoleranno a nozze. La loro felicità è destinata a durare ben poco, perché Hakan verrà ucciso da Betül. I cattivi avranno ciò che spetta loro, mentre per Fikret arriverà il tanto sopirato lieto fine grazie al matrimonio con la bella Zeynep.