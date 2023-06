Oroscopo 19 giugno 2023: Vergine più decisi, Pesci bene il lavoro

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 19 giugno i Bilancia devono stare attenti a non ferire le persone care. Gli Ariete, invece, devono prendersi un attimo per sé

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore è necessario guardarsi un po’ attorno. Specie se siete single, potreste fare delle conoscenze interessanti in questo periodo, quinti, tenete gli occhi ben aperti e non perdete le speranze.

Toro. La giornata sarà piuttosto intensa, ma nulla che possa spaventarvi. Nel lavoro siete dei combattenti, che non si lasciano intimorire da niente e da nessuno. Non fermatevi dinanzi gli ostacoli, ma prendeteli come sfide.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 19 giugno vi invitano a iniziare questa settimana con il piede giusto. Di cose da fare ce ne saranno tante, quindi, prima cominciate e meglio sarà.

Cancro. Giornata molto bella e rilassante per voi. Anche se è lunedì, non dovreste avere troppi impicci, quindi, dedicatevi un po’ di più ai vostri interessi e alla cura di voi stessi e delle persone che amate.

Leone. La Luna un po’ contraria potrebbe generare delle discussioni di coppia. In ambito professionale, invece, dovete essere concentrati, non lasciatevi condizionare da quelle critiche fatte solo per ferire.

Vergine. Dovete essere un po’ più decisi. Siete pieni di idee, tuttavia, talvolta vi lasciate prendere dal panico e vi fermate prima di arrivare a determinati obiettivi per paura di incappare in qualche errore.

Previsioni 19 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cercate di essere un po’ meno opportunisti, almeno con le persone a cui tenete in particolar modo. A volte non lo fate di proposito, ma involontariamente finite per ferire le persone a cui tenete di più.

Scorpione. L’oroscopo del 19 giugno vi invita ad essere più onesti e diretti con le persone che vi circondano. Dal punto di vista sentimentale dovete essere chiari, ma anche sul lavoro è importante essere limpidi.

Sagittario. In amore ci sono degli alti e bassi. Le persone che vi amano, ormai, conoscono i vostri sbalzi d’umore. Ad ogni modo, cercate di non tirare troppo la corda, altrimenti potrebbe spezzarsi.

Capricorno. Ci sono delle occasioni in arrivo in amore, sappiatele cogliere e non chiudetevi in voi stessi. Nel lavoro, invece, se siete alla ricerca di un nuovo impiego, cercate di allargare i vostri orizzonti.

Acquario. Giornata molto intensa per i nati sotto questo segno. Ci sono molti nodi da sciogliere e questioni che verranno sottoposte alla vostra attenzione. Con calma e determinazione si risolve tutto.

Pesci. Buone nuove in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Cercate di essere audaci e di cogliere al volo certe occasioni. Non abbiate paura di osare e di mettervi in gioco se siete sicuri di voi.