Gianni Sperti compie gli anni: mega party con tanti Vip di Ued, ma un’assenza preoccupa

Nella meravigliosa Città di Napoli, l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha deciso di festeggiare il suo cinquantesimo compleanno. Per questo traguardo così importante, Sperti ha voluto accanto a se’ alcuni protagonisti del dating show.

In primis la sua collega Tina Cipollari, che si è presentata all’evento in forma smagliante in un abito verde acqua. Tra tutti gli invitati però qualcuno ha notato una grande assenza che sta facendo molto rumore sui social..

Uomini e donne: Gianni Sperti festeggia 50 anni ma c’è una grande assenza al party

Un evento festeggiato in gran classe, quello del 50imo compleanno di Gianni Sperti. Presenti al party anche la carissima amica Ida Platano con il compagno Alessandro Vicinanza. Altra coppia presente quella nata da poco di Alessio Corvino e Lavinia Mauro. Gli unici che ancora resistono dopo l’annuncio che anche Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono in crisi.

Ma alla festa c’erano anche i due amici inseparabili dell’estate: Luca Salatino e Matteo Ranieri. Da quando il primo è divenuto single, i due sono tornati a essere inseparabili. Nel frattempo però in tanti hanno notato una grande assenza tra gli invitati che ovviamente non ‘è passata inosservata. Stiamo parlando di Gemma Galgani… Perchè non è andata?

Gemma Galgani assente alla festa di Gianni Sperti

Perchè Gemma Galgani non ha preso parte al party di Gianni Sperti vista la loro grande amicizia e stima reciproca? E impossibile secondo qualcuno che la dama abbia avuto un impegno imprevisto ma è altrettanto impossibile che l’opinionista non l’abbia invitata.

Insomma, al momento il dubbio resta anche se qualche utente ben attento ha notato che la Galgani ha postato uno strano post che sembra quasi una frecciatina verso qualcuno. Nello specifico, la dama ha pubblicato l’oroscopo giornaliero del suo segno, e ha evidenziato il fatto che bisogna fare attenzione ai capricorno soprattutto quando vengono ignorati….