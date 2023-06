Antonella Fiordelisi lite in treno con uno sconosciuto: lei riprende tutto

In queste ore, Antonella Fiordelisi si è resa protagonista di una lite in treno con un passeggero che si trovava a viaggiare nella sua stessa carrozza. La giovane è apparsa molto infastidita nei riguardi della persona in questione, al punto da palesargli il suo malcontento.

In men che non si dica, dunque, è scoppiata una lite che la ragazza non ha esitato a filmare in modo da rendere partecipi i suoi fan in merito a quanto stesse accadendo. Vediamo nel dettaglio tutta la dinamica.

Antonella riprende la lite in treno con un passeggero

Antonella Fiordelisi ha avuto una pesante lite in treno con uno sconosciuto. Tutto è cominciato nel momento in cui la ragazza ha cominciato a notare che quest’uomo si stesse comportando, a suo avviso, in maniera poco rispettosa. Nello specifico, infatti, pare che tale individuo avesse parlato ad altissima voce per tutta la durata del viaggio, finendo per svilire le altre persone che erano con lui.

L’unica a parlare, però, e a palesare alla persona in questione di non comportarsi in maniera educata è stata Antonella. La giovane, infatti, ha detto al tizio in questione di essere scortese e di non poter gridare in questa maniera all’interno di un treno, finendo per disturbare la quiete di coloro che lo circondano. L’uomo, dal canto suo, invece di scusarsi, ha replicato con tono altrettanto stizzito ed ha detto che non stesse facendo nulla di male e fosse libero di parlare.

Il caratterino della Fiordelisi esce anche al di fuori del GF Vip

Antonella Fiordelisi ha ripreso la lite in treno mentre rispondeva in maniera piuttosto acida a questo signore. Ad un certo punto, poi, la giovane si è voltata dall’altra parte ed ha cominciato a borbottare cose contro questo individuo. Dopo poco, poi, ha staccato il video. Al di sotto della clip, però, ha annesso come didascalia una frase che spiegasse al meglio l’accaduto. Linfluencer ha ammesso di aver perso la brocca in quanto fosse davvero piena del continuo chiacchiericcio a voce alta del passeggero.

Insomma, a quanto pare, il caratterino pungente che si è palesato all’interno della casa del GF Vip appartiene realmente ad Antonella. Ricordiamo che la ragazza è finita nuovamente al centro dei gossip anche a causa della sua situazione sentimentale. Dopo aver annunciato una crisi con Edoardo Donnamaria, infatti, la ragazza vi ha fatto pace, ma lui ha scelto di non apparire più sui social insieme a lei.