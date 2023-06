Finale Isola dei famosi 2023 a rischio: Alvin spaventa tutti con il suo appello “Previsioni catastrofiche”

Siamo già arrivati alla fase finale dell’Isola dei famosi 2023. Questa sera su Canale 5 dovrebbe andare in onda l’ultima puntata del reality. L’unico problema è che anche questa diretta potrebbe saltare a causa del mal tempo.

Alvin, inviato in Honduras, ha aggiornato gli estimatori sulla finale del programma condotto da Ilary Blasi e pare che si prospetta una giornata ricca di piogge e maltempo. Quindi cosa succederà adesso?

Finale Isola dei famosi 2023: salta la diretta di questa sera?

L’inviato de L’Isola ha aggiornato gli utenti sull’imminente maltempo che si sta dirigendo verso l’Honduras. Le condizioni metereologiche non danno buone notizie, infatti, come fa sapere Alvin si prospetta davvero una tempesta. Questo di conseguenza potrebbe mettere a rischio la finale e solo nelle prossime ore avremo aggiornamenti.

“Domani finale, oggi le prove. Però le previsioni non sono per niente belle. Oggi si sta già iniziando ad annuvolare, mare grosso. E le previsioni per domani non sono buone. E quindi ci stiamo preparando per questo. Facciamo la finale con il sole? No. Poi non è mai detta l’ultima parola, però le previsioni sono piuttosto catastrofiche. Quindi vedremo, sarà un’avventura anche domani.”

Chi vincerà questa edizione del reality?

Nell’attesa di capire se la diretta ci sarà o meno, quel che è certo è che tra Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian uno porterà a casa la vittoria. Le anticipazioni ci fanno sapere che la puntata avrà inizio con una sorpresa per i naufraghi e un verdetto importante. Un naufrago tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone, dovrà abbandonare subito la Palapa.

Spetterà ai telespettatori decidere chi salvare, esprimendo il proprio voto tramite l’app di Mediaset Infinity, il sito ufficiale dell’Isola dei famosi, smart tv o SMS. Dopo questo primo verdetto, i naufraghi rimasti in gara dovranno affrontare una serie di prove e di televoti flash,che li porteranno alla vittoria finale. Il primo classificato si aggiudicherà il montepremi di 100.000 euro