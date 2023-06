Berlusconi, funerali: vergognoso furto dopo la cerimonia! Rabbia e indignazione

Il 14 giugno 2023 si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi, in diretta nazionale da Piazza Del Duomo a Milano. Il tutto è stato documentato attraverso immagini, filmati, momenti che, per tanto tempo, resteranno nella storia della televisione. Infatti le reti hanno sospeso la propria programmazione per dare modo anche ai telespettatori di partecipare anche se in maniera in diretta all’evento. All’arrivo del feretro davanti alla chiesa un applauso fragoroso ha accolto il defunto e tutta la sua famiglia.

Più volte la folla presente ai funerali ha gridato «Silvio! Silvio» sventolando enormi bandiere del Milan e di Forza Italia. «Un presidente! C’è solo un presidente!» è stato il grido accorato ripetuto dalle migliaia di persone di tutte le età presenti in piazza per dare l’ultimo saluto all’ex premier. In tutto questa dimostrazione di affetto e vicinanza alla famiglia Berlusconi però c’è stato anche chi non ha perso occasione per mettere in mostra il peggio di se.

Funerali Silvio Berlusconi: popolo web indignato, cosa è stato rubato

Proprio poche ore fa, sulla pagina ufficiale di Alessandro Rosica, ovvero Insvestigatoresocial, è apparsa una breve clip dove si vede qualcosa di sconvolgente. Silvio Berlusconi era un amante dei fiori e di conseguenza sia la chiesa che la piazza è stata riempita di fiori per la celebrazione.

Beh, mentre tutti urlavano il suo nome e pregavano per dargli l’ultimo saluto c’è stato anche chi ha approfittato del momento commettendo un gesto ignobile e vergogno. A testimoniarlo proprio il video in questione, che vede una folle di gente rubare i fiori davanti al Duomo.

Eredità Silvio Berlusconi: modificato testamento per Marta Fascina

In questi giorni si sta parlando molto anche del grande patrimonio che Silvio Berlusconi avrebbe lasciato a Marta Fascina, la sua compagna. Si tratta davvero di una cifra da capogiro come in molti stanno supponendo in giro per il web e sulle testate di gossip? Come in molti sanno l’ex premier e Marta non si sono mai sposati, se non con un rito simbolico nel 2022 privo di valore legale.

L’ultima compagna del Cav, dunque, potrà beneficiare dell’eredità solo se espressamente specificato nel testamento. Secondo quanto emerge dalle indiscrezioni, le aziende e le proprietà dell’ex premier dovrebbero essere ripartite tra i figli, mentre la quota per la Fascina sembra essere stata aggiunta qualche mese fa, durante uno degli ultimi ricoveri al San Raffaele.