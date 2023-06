Isola dei Famosi, nuova prova per i naufraghi: Helena in lacrime, Gian Maria insultato

In questi giorni, i naufraghi dell’Isola dei Famosi sono stati messi di nuovo a dura prova. I concorrenti, infatti, si sono divisi in due gruppi e si sono sfidati. La ricompensa, per la squadra vincitrice ovviamente, era un lauto banchetto dolce che tutti desideravano molto.

I concorrenti, così, ce l’hanno messa tutta, perché nessuno di loro voleva perdere questa chance. La tensione era alta, pertanto, al termine della sfida, sono scoppiate delle forti discussioni tra i concorrenti.

La prova della discordia tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi

I naufraghi dell’Isola dei Famosi si sono cimentati in una nuova prova molto difficile. All’interno dell’ultimo daytime lungo andato in onda sul canale 55 del digitale terrestre, infatti, i telespettatori hanno potuto vedere come i concorrenti, stremati dalla fame e dalla stanchezza, hanno provato a superare una grande sfida. Il gruppo è stato diviso in due squadre, ciascuna delle quali formata da 4 persone. La prova consisteva nel doversi passare dell’acqua attraverso dei secchi in modo da riempire un recipiente finale.

La squadra che per prima avrebbe raggiunto l’obiettivo, si sarebbe accaparrata la possibilità di mangiare pane e cioccolata, un alimento che mai prima d’ora era apparso sull’isola. I concorrenti, dunque, erano assolutamente entusiasti e desiderosi di aggiudicarsi il premio. Le squadre erano così composte: Helena Prestes, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli e Cristina Scuccia da un lato, mentre dall’altro c’erano Alessandra Jalisse, Pamela Camassa, Gina Maria Sainato e Luca Vetrone.

Gian Maria infastidisce, lo sfogo di Helena

Il gruppo di naufraghi dell’Isola dei Famosi che è riuscito a vincere la prova è stato il secondo. I concorrenti, così, sono accorsi al banchetto ed hanno potuto degustare pane e cioccolato. Il comportamento di Gian Maria, però, che non ha fatto altro che pavoneggiarsi per essere riuscito a vincere ancora una volta, ha indignato Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero. Malgrado i tre fossero amici, in questa occasione si sono scontrati.

I due perdenti, infatti, hanno anche augurato ai vincitori un blocco intestinale a causa di tutta quella cioccolata mangiata in così poco tempo. Tra le più provate del gruppo dei perdenti c’è stata, sicuramente, Helena Prestes. La giovane è rimasta malissimo in quanto credeva che la sua squadra stesse per vincere, mentre all’ultimo c’è stato il sorpasso. La protagonista, infatti, si è bendata ed è scoppiata in lacrime in quanto non sopportava l’idea di vedere gli altri mangiare davanti ai suoi occhi.