Uomini e Donne, Fabio lancia una stoccata a Isabella: sul web scoppia il caos (FOTO)

In queste ore sta facendo il giro del web una pesante stoccata che Fabio Mantovani pare abbia lanciato alla sua, ormai, ex moglie Isabella Ricci. I due ex di Uomini e Donne hanno posto fine alloro matrimonio in maniera irrimediabile.

Sul web, però, non sono trapelate molte informazioni in merito alle cause che possano aver portato i due a prendere questa decisione così drastica. In assenza di fonti ufficiali, si stanno susseguendo tantissimi rumor. Ebbene, Fabio ha pubblicato un post che sembra chiarire un po’ di più la situazione.

Fabio lancia una stoccata a Isabella?

Il matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani è giunto al termine, ma i due non stanno esitando a lanciarsi alcune velenose stoccate sui social. In particolar modo, è stato soprattutto l’uomo a pubblicare un post che sembra aprire nelle piste davvero interessanti in merito alle cause della loro rottura. Nello specifico, infatti, il cavaliere ha pubblicato un’immagine all’interno della quale è presente una polemica contro le donne troppo esigenti.

Fabio ha all’uso al fatto di aver portato la luna alla sua compagna che, tuttavia, non si sarebbe accontentata di questo enorme gesto. Con questa frase, dunque, Mantovani ha lasciato intendere che, molto probabilmente, il rapporto tra i due sarebbe finito per le troppe pretese e richieste di sua moglie.

Nuovi retroscena su Mantovani e la Ricci

Al di sotto del post di Fabio, che sembra essere una vera e propria stoccata contro Isabella, i fan di Uomini e Donne sono Accorsi per commentare. La maggior parte delle persone si è detta assolutamente d’accordo con la versione dei fatti emersa dal cavaliere. Alcuni utenti, infatti, hanno dichiarato di essere stati bloccati da Isabella per avere espresso la loro opinione sulla faccenda.

Con questa nuova dichiarazione, dunque, si sta facendo sempre più strada l’ipotesi secondo cui la colpa principale non sia stata di Fabio e di alcune presunte bugie raccontate ad Isabella. A generare il raffreddamento del loro rapporto e, di conseguenza, la rottura definitiva, potrebbe essere stata proprio la donna. Quest’ultimo, però, al momento è trincerata dietro un rigido silenzio. Entrambi sono sempre stati molto riservati in merito alla loro vita sentimentale punto per tale ragione, non sappiamo se continueranno a parlare della faccenda attraverso i loro social, oppure se hai fan non resterà che far viaggiare l’immaginazione.