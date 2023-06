Vi ricordate di Sara Affi Fella ex tronista di Ued? Ecco cosa fa oggi dopo la figuraccia storica con Maria De Filippi

Tra i volti di Uomini e Donne che vengono ricordati anche dopo anni c’è senza dubbio Sara Affi Fella, la tronista che mentre cercava l’amore nella trasmissione di Canale 5, era ancora fidanzata con l’ex Nicola Panico. I due si sono lasciati subito dopo il trono e hanno preso strade diverse.

Ma cosa ne è stato oggi Sara? Cosa fa nella vita? La bellissima modella campana oggi è una mamma e compagna felice del calciatore Francesco Fedato, ma molto probabilmente proprio per la brutta figura fatta nel salotto di Canale 5 non ha mai sfondato come influencer, a differenza di tante altre sue colleghe.

Sara Affi Fella e la figuraccia storica a Uomini e donne

E’ stata definita la regina delle “ingannatrici” di Uomini e Donne. Sara per mesi e mesi ha mentito a tutti. Da Maria de Filippi, alla redazione e ovviamente ai corteggiatori in studio presenti per corteggiarla. La bellissima riccia di Temptation Island aveva finto di essere single per poter andare sul trono, ma nel frattempo era fidanzata con Nicola Panico. I due alla fine non si erano mai lasciati.

Sara è passata alla storia del programma anche perché il pubblico si sentì così tradito quando venne fuori la storia, che le tolse centinaia di migliaia di followers su Instagram. Tanto che è stata costretta a chiudere il suo profilo. Ma cosa ne è di lei oggi? Nonostante all’inizio del suo percorso a Uomini e donne sembrava convincere tutti appena è venuta fuori tutta la storia con l’ex, la sua carriera è stata praticamente distrutta.

La nuova vita dell’ex tronista dopo la cacciata di Maria

Non solo Sara Affi Fella perse milioni di fan, ma anche tutti gli sponsor con il quale aveva collaborazioni decisero di chiudere i ponti con lei. Lo stesso è successo quando riaprì il profilo, non ha mai lavorato tanto come le sue colleghe. Oggi lavora saltuariamente come modella e nel resto del tempo fa la mamma.

Il 30 settembre 2019, l’ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma del piccolo Tommaso, il primogenito avuto dal compagno calciatore Francesco Fedato. La gravidanza non è stata facile, come raccontato dalla stessa Sara, ed ha rappresentato per lei un periodo molto difficile. Oggi, però sembra molto contenta.