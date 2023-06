Anticipazioni Isola dei Famosi semifinale: una scelta difficile e una grande sorpresa

Questa sera, venerdì 16 giugno, andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno, soprattutto per alcuni concorrenti che saranno messi al centro dell’attenzione.

Naturalmente, questa sera scopriremo anche i nomi degli altri finalisti di questa edizione. Ricordiamo che l’ultima puntata andrà in onda lunedì 19 giugno, in quanto non c’è stato nessuno slittamento a riguardo.

Ecco che accadrà durante la semifinale dell’Isola dei Famosi: una dura scelta

La tanto attesa semifinale dell’Isola dei Famosi finalmente si appresta ad andare in onda. Essa sarebbe dovuta essere trasmessa lunedì scorso, tuttavia, a seguito della morte di Silvio Berlusconi, tutti i palinsesti sono stati modificati. L’azienda, però, ha deciso di fare “click” e di ricominciare a partire da giovedì 15 giugno. Tutte le programmazioni, infatti, sono tornate alla normalità e, di conseguenza, anche la messa in onda del reality show.

Nella puntata di questa sera sicuramente ci sarà un commento da parte della conduttrice Ilary Blasi in merito alla morte dell’ex premier e allo slittamento della puntata. Successivamente, poi, si entrerà nel vivo del gioco. I concorrenti sono estremamente stanchi e provati e in questi giorni si sono cimentati anche in delle prove finalizzate a fargli ottenere qualche ricompensa.

Nella messa in onda di stasera, dunque, assisteremo a nuove sfide, durante le quali le sorti di alcuni concorrenti potrebbero cambiare. In particolar modo, vedremo che la finalista di questa edizione del reality show Pamela Camassa sarà posta di fronte una decisione molto importante. A seconda della strada che prenderà potrebbe drasticamente cambiare il suo destino sull’isola e anche quello di alcune persone.

Una sorpresa divertente, televoti e finalisti

Oltre a questa difficile scelta di Pamela, poi, nel corso della semifinale di stasera dell’Isola dei Famosi vedremo che anche Marco Mazzoli verrà posto al centro dell’attenzione. Il concorrente, infatti, riceverà una splendida sorpresa grazie alla complicità del suo amico Paolo Noise. Quest’ultimo gli chiese di arrivare fino alla fine e di farlo anche per lui e, in effetti, così è stato, o quasi.

La sorpresa in questione, comunque, si rivelerà piuttosto divertente e vi prenderà parte anche Fabio Alisei, il quale si trova attualmente in Honduras. Il televoto, inoltre, è ancora aperto, pertanto, stasera scopriremo chi tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato sarà eliminato e, probabilmente, raggiungerà Nathaly Caldonazzo sull’ultima spiaggia. Poi spazio alla nomina degli altri finalisti di questa edizione.