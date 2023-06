Isola dei Famosi, trasloco inaspettato a un passo dalla finale: ecco che succede

I concorrenti dell’Isola dei Famosi sono stati costretti ad un trasloco forzato. Ad un passo dalla finale del reality show incentrato sulla sopravvivenza, infatti, la produzione ha detto loro di cambiare isola.

Nello spostamento, che peraltro si è dovuto fare in un periodo di tempo limitatissimo, ci sono stati degli inconvenienti. I naufraghi, poi, hanno tirato anche un po’ le somme di questa esperienza. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Ecco perché c’è stato il trasloco improvviso per i concorrenti dell’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi sta per volgere al termine e, a un passo dalla finale, i naufraghi sono stati spiazzati da un trasloco. Improvvisamente, infatti, è arrivato loro un comunicato volto ad informarli circa la necessità di cambiare isola. I protagonisti hanno avuto poco tempo per prendere tutte le loro cose. Tutto ciò che sarebbe stato dimenticato, sarebbe andato perso.

Nella fretta, ovviamente, nessuno ha pensato di smontare il telo da pioggia, che avrebbe impiegato troppo tempo a slacciarsi. Pertanto, lo Spirito dell’Isola ha punito Pamela invitandola o a cedere la sua collana di leader ad Helena o a spegnere il fuoco. Lei ha optato per la prima scelta. Ad ogni modo, malgrado la Prestes sia diventata leader, i suoi compagni d’avventura non sembrano molto intenzionati a prendere in considerazione il suo pensiero.

Lo sfogo di Helena e le riflessioni su questo percorso da tuti i naufraghi

Ad un certo punto, infatti, la naufraga ha avuto un momento di crollo. Helena si è tuffata in acqua da sola ed è scoppiata in lacrime. Successivamente, ha confessato agli autori dell’Isola dei Famosi di desiderare tanto di essere apprezzata un po’ di più dai compagni d’avventura, ma nessuno sembra interessato a lei. Ad ogni modo, al di là di questo momento di sconforto, i naufraghi stanno tirando un po’ le somme di questa esperienza.

Lunedì 19 giugno chiuderanno i battenti del programma, pertanto, i concorrenti hanno spiegato come si sentono. Andrea, ad esempio, ha detto di essere felice di essere arrivato fin qui, pertanto, gli dispiacerebbe se dovesse uscire questa sera. Pamela, invece, è apparsa molto più tranquilla e rilassata. Luca ha ammesso di essersi vissuto questa esperienza a 100 all’ora, pertanto si ritiene soddisfatto. Anche Marco e tutti gli altri si sono detti piuttosto felici. Si è trattato di un’esperienza molto dura, tuttavia, arrivati fino a questo punto, sarebbe bello arrivare fino alla fine.