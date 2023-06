Isola dei famosi 2023, scontro di fuoco tra Vladimir e Carlo: tensione altissima in studio

Nel corso della semifinale dell’isola dei famosi 2023 è accaduto davvero di tutto. La puntata rimandata per via della morte di Silvio Berlusconi è stata trasmessa ieri sera, con tanti colpi di scena. A non passare inosservato lo scontro di fuoco tra Vladimir Luxuria e Carlo, fidanzato della Prestes.

Inaspettatamente i due si sono ritrovati a scontrarsi in diretta, regalando ai telespettatori un momento interessante e inatteso. Ciò è accaduto nel momento in cui Helena è stata definitivamente eliminata attraverso il televoto flash.

Isola dei famosi 2023: scontro di fuoco tra Carlo e Luxuria

Tra Carlo e Vladimir c’è stato davvero un forte scontro tra i due in diretta ieri sera. Helena come tutti sappiamo è approdata sull’Ultima Spiaggia. Qui ha deciso di proseguire la sua esperienza, ma è stata subito informata che c’era un’altra persona ad avere le sue stesse intenzioni, Nathaly.

Entrambe si sono sfidate al televoto flash e il pubblico ha sapvato la Caldonazzo. La Prestes ha dovuto così abbandonare definitivamente L’Isola dei Famosi 2023. Vladimir Luxuria ha sfruttato la sua ironia affermando: “Dai che ti aspetta Carlo, se ti ricordi chi è!”. Una battuta, questa, che non ha fatto ridere per niente il diretto interessato in studio… scatenando il panico!

Carlo sbrocca contro Vladimir Luxuria

Carlo ha praticamente sbottato mettendo in evidenza tutto il suo disaccordo su questa insinuazioni. Il fidanzato di Helena infatti ha detto che è stufo di sentire dire queste perchè non è assolutamente vero. Inoltre, ha anche sottolineato di aver dovuto portare foto passate per dimostrare di avere realmente una storia con la Prestes.

Insomma, una situazione spiacevolissima per il modello che è apparso stufo e turbato. All’inizio Vladimir è rimasta quasi scioccata dalla sua reazione e visto l’imbarazzo ha subito cercato di smorzare, e ironicamente ha affermato di avere già il vestito per il loro matrimonio. Alla fine Ilary Blasi per evitare un ulteriore affondo ha interrotto la polemica dicendo “andiamo avanti!!”