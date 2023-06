Palinsesti Rai e Mediaset, che rivoluzione: fuori Serena Bortone, Salvo Sottile e Belen Rodriguez

E’ aria di cambiamenti sia sulla rete ammiraglia Mediaset che in Rai. Qualcosa si smuoverà, mentre qualcosa, anzi molto, rimarrà così come è. Le grandi novità riguardano principalmente Rai Uno…

E’ ormai data per certa la partenza di Serena Bortone (probabile che migrerà su Rai Tre) e quindi la chiusura di Oggi è un altro giorno. Ma non è tutto…

Aria di cambiamenti in casa Mediaset e Rai

In queste settimane sono spuntate diverse ipotesi circa la sua sostituta della giornalista. Pare che ora sia stata trovata una quadra: dovrebbe tornare in onda Caterina Balivo. I telespettatori affezionati a ‘Mamma Rai’, dopo la Balivo, ritroveranno Il Paradiso delle Signore, garanzia di ottimi ascolti.

Ma non solo, confermata anche La Vita in Diretta di Alberto Matano. Un addio clamoroso che sta circolando in rete in queste ore, riguarda invece quello di Belen Rodriguez sia dalle Iene che da Tu si Que Vales ma vediamo insieme i dettagli

Palinsesti Rai e Mediaset: cambio rotta, chi esce e chi entra

E’ tempo di addii in casa Rai, dopo il passaggio di Fabio Fazio e la Litizzetto su Discovery, l’addio di Lucia Annnziata sembra anche che Serena Bortone e Salvo Sottile debbano fare le valige. Il giornalista che da tempo conduce I fatti Vostri assieme a Anna Falchi lascerà il suo posto, cedendolo quasi sicuramente a Tiberio Timperi che di conseguenza perderà il posto a Unomattina in Famiglia.

In queste ore si sta molto parlando anche di Belen Rodriguez. La modella argentina al momento starebbe senza programmi per la prossima stagione televisiva. Dagospia, con uno ‘spiffero’ firmato Giuseppe Candela ha rivelato che la sho girl non farà più parte del cast di Tu si que vales. Secondo quanto riferito da Candela, sarebbe stata la stessa Belen a decidere di lasciare il posto. “L’argentina ha deciso di lasciare lo show del sabato sera di Canale 5”. Ma non è tutto perchè la moglie di De Martino non è stata confermata nemmeno a Le Iene.